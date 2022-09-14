"Урал" на последней минуте уступил ЦСКА в Кубке России

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" провел второй матч в рамках Кубка России. "Шмели" на последних секундах уступили на выезде московскому ЦСКА - 1:2.

В первом тайме на поле была равная борьба. ЦСКА имел несколько моментов, чтобы открыть счет, но сделать это армейцам не удалось. "Урал" же действовал спокойно, методично, не форсируя события.

Во втором тайме уже "Урал" смотрелся убедительнее. Команда Виктора Гончаренко владела мячом, прижимала соперника к воротам и была близка к тому, чтобы забить. Однако открыли счет именно хозяева: после подачи с углового Вильям Роша пробил головой, и с этим ударом Никита Алексеев не справился. Екатеринбуржцам удалось выровнять положение: Эрик Бикфалви сделал скидку на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Александр Юшин сравнял счет.

Развязка игры случилась уже в добавленное время. Армейцы провели атаку, с первым ударом Никита Алексеев справился, но с добиванием Гайича он не справился - 2:1 в пользу ЦСКА.

Следующий матч "Урал" проведет в чемпионате России. "Шмели" в субботу в Екатеринбурге примут "Ахмат".