Озвучены даты матчей "Урала" в октябре

Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовала точные даты матчей чемпионата страны, которые будут сыграны в октябре этого года.
В октябре в РПЛ состоятся пять туров. "Урал" дважды сыграет на своем поле и трижды — на выезде.
Календарь игр ФК "Урал"
|Дата
|День недели
Время
(мск)
|Соперник
|Место в таблице
|1 октября
|суббота
|19:00
|"Локомотив" (игра в Москве)
|12
|7 октября
|пятница
|17:30
|"Химки" (игра в Екатеринбурге)
|13
|14 октября
|пятница
|19:30
|"Ростов" (игра в Ростове)
|2
|24 октября
|понедельник
|17:30
|"Крылья Советов" (игра в Екатеринбурге)
|11
|30 октября
|воскресенье
|14:00
|"Сочи" (игра в Сочи)
|6