Озвучены даты матчей "Урала" в октябре

Фото: Павел Ворожцов

Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовала точные даты матчей чемпионата страны, которые будут сыграны в октябре этого года.

В октябре в РПЛ состоятся пять туров. "Урал" дважды сыграет на своем поле и трижды — на выезде.

Календарь игр ФК "Урал"