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20 сентября 2022, 14:15

Озвучены даты матчей "Урала" в октябре

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовала точные даты матчей чемпионата страны, которые будут сыграны в октябре этого года.

В октябре в РПЛ состоятся пять туров. "Урал" дважды сыграет на своем поле и трижды — на выезде.

Календарь игр ФК "Урал"

ДатаДень недели

 Время

 (мск) 

СоперникМесто в таблице
1 октября суббота 19:00 "Локомотив" (игра в Москве)12
7 октября пятница 17:30 "Химки" (игра в Екатеринбурге)13
14 октября пятница 19:30 "Ростов" (игра в Ростове) 2
24 октябряпонедельник 17:30 "Крылья Советов" (игра в Екатеринбурге)11
30 октябрявоскресенье 14:00 "Сочи" (игра в Сочи) 6

Областная газета Свердловской области

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