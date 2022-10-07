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7 октября 2022, 21:56

"Урал" обыграл "Химки" и покинул зону вылета

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" одержал третью победу в чемпионате России. "Шмели" на своем поле обыграли "Химки" — 2:1.

Екатеринбуржцы открыли счет уже в самом начале встречи. Алексей Каштанов получил мяч в чужой штрафной, обыграл защитника и точно пробил в ближний угол. Стоит отметить, что Алексей забил в третьем подряд матче. После этого у "шмелей" было еще несколько моментов, чтобы отличиться, и в целом команда Виктора Гончаренко смотрелась лучше соперника в первом тайме.

Во второй половине игры Лазар Ранджелович увеличил преимущество своей команды: "Урал" повел со счетом 2:0 и контролировал игру. Однако без забитого мяча "Химки" не ушли. На 92-й минуте Илья Кухарчук с помощью рикошета установил окончательный счет встречи — 2:1 в пользу "Урала".

Благодаря этой победе екатеринбуржцы поднялись на 12-е место в таблице. В следующем туре "шмели" на выезде сыграют с "Крыльями Советов".

Областная газета Свердловской области

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