Лазар Ранджелович: «Знал, что когда-нибудь сыграю в России»

Фото: Алексей Кунилов

Под занавес летнего трансферного окна футбольный клуб "Урал" совершил сразу несколько громких приобретений. Одним из тех, кто перебрался в Екатеринбург, стал сербский полузащитник греческого "Олимпиакоса" Лазар РАНДЖЕЛОВИЧ. За свои 25 лет Лазар проделал путь от второго дивизиона чемпионата Сербии до самой титулованной команды Греции, с которой выступал в Лиге чемпионов против топовых европейских клубов. В "Урале" Ранджелович стартовал очень ярко: забил в трех матчах подряд и был признан лучшим игроком встречи против одного из лидеров чемпионата России - "Ростова". Новичок "Урала" дал большое интервью "Областной газете".

"Хотел быть как папа. Поэтому пошел в футбол"

- Лазар, расскажи, как ты пришел в футбол?

- Я начал заниматься футболом, когда мне было восемь лет. У себя на родине, в небольшой местной команде. Мой отец тоже в прошлом был футболистом. Он не принуждал меня выбрать именно этот вид спорта, не принуждал к тренировкам. Но я хотел быть как папа, поэтому пошел в футбол.

- Насколько в Сербии игроку из провинции трудно заявить о себе?

- Конечно, есть большая разница между топовыми командами и небольшими клубами – в возможностях, которые они имеют. Но я считаю, что все зависит от игрока, от его таланта, от его желания прогрессировать и быть большим спортсменом. Если все это есть, то можно пробиться наверх даже из небольших команд, я знаю это на собственном примере.

- Были ли у тебя увлечения другими видами спорта?

- С самого детства я посвящал себя только футболу. Конечно, в свободное время я могу поиграть с кем-то, например, в настольный теннис или баскетбол, но всерьез в сторону этих видов спорта я не смотрел.

- После нескольких лет выступлений в сербских командах на тебя обратил внимание греческий "Олимпиакос". Насколько это было неожиданно для тебя?

- Я действительно довольно долго играл в Сербии, в разных командах, в разных дивизионах. А в 2018 году мне поступило предложение от "Олимпиакоса". Конечно, это было неожиданно. И, конечно, я согласился на переход - такой команде нельзя сказать "нет".

- То есть ты не раздумывал?

- Нет. Проверил ближайшие билеты в Грецию и полетел.

- Чем отличается футбол в Греции от футбола в Сербии?

- Я бы не сказал, что разница очень большая. В Сербии есть два топ-клуба, в Греции чуть больше - четыре или пять. Плюс в Греции лучше инфраструктура, лучше стадионы. Но в игровом плане я не думаю, что эти чемпионаты сильно отличаются. При этом, конечно, когда я перешел в "Олимпиакос", мне пришлось работать над собой, чтобы соответствовать высокому уровню клуба.

- Правда, что фанаты в Греции, и особенно у "Олимпиакоса", отличаются от всех остальных?

- Безусловно. Фанаты "Олимпиакоса" - самые сумасшедшие, но в хорошем смысле этого слова. Они реально помешаны на футболе. Играть с такой поддержкой - это особое удовольствие. Когда твоя команда выигрывает, на следующий день тебе могут оплатить ужин в ресторане за счет заведения или, например, в такси бесплатно подвезти, если тебя узнают. Но, конечно, если команда проигрывает, на тебя смотрят по-другому.

Фото: Алексей Кунилов

"Кевин де Брюйне - лучший, против кого я играл. Фантастический футболист"

- За "Олимпиакос" ты играл в Лиге чемпионов. Помнишь свой первый матч в этом турнире? Какие были эмоции?

- Конечно, я помню свой дебют. Это был матч против лондонского "Тоттенхэма" на групповом этапе, меня выпустили на замену во втором тайме. Потом я играл и в других встречах, но тот матч является особенным для меня.

- Еще одним памятным матчем в Лиге чемпионов ты называешь встречу с "Краснодаром" в квалификации, которая предшествовала твоему дебюту в основном этапе турнира. Почему?

- Я тогда только начинал играть в "Олимпиакосе", у меня было всего несколько проведенных матчей. Была серьезная игра за выход в основной этап Лиги чемпионов, с серьезным соперником. Я вышел на замену, и мне удалось забить два мяча и принести своей команде важную победу. После этой игры многое изменилось, я обрел уверенность в своих силах.

- Ты играл против топовых европейских команд в Лиге чемпионов. Кто из игроков тебя впечатлил больше всего?

- Мне посчастливилось выступать против "Манчестер сити", где я бы выделил Кевина де Брюйне и Рахима Стерлинга, а также против "Баварии", за которую играли Роберт Левандовски, Серж Гнабри и Альфонсо Дэвис. Но если выбирать одного, то я бы остановился на Кевине де Брюйне. Фантастический игрок.

- После матчей ты любишь меняться футболками с игроками других клубов. Как появилась эта традиция?

- Честно говоря, не помню, с чего все началось. Мне просто хочется после завершения карьеры иметь воспоминания о тех матчах, которые я провел, и о тех командах, против которых играл. После того как закончу с футболом, выделю одну из комнат в своем доме под эту коллекцию.

- Сколько футболок сейчас в твоей коллекции? И есть ли какая-то памятная?

- Среди памятных - футболки Ивана Перишича, Сержа Гнабри из "Баварии" и Рахима Стерлинга из "Манчестер сити". По количеству я даже представить не могу. Их очень много, а будет еще больше.

- С кем ты хотел бы поменяться футболками в России? Или, может быть, уже поменялся?

- После игры с ЦСКА получил две футболки от сербских футболистов Милана Гайича и Саши Зделара. Было приятно встретить их. А в целом в России много хороших игроков, так что, думаю, найду, чем пополнить свою коллекцию.

Фото: Алексей Кунилов

"Виктор Гончаренко и Даниэль Мишкич повлияли на мое решение переехать в Екатеринбург"

- Как поступило предложение от "Урала"? Долго ли ты размышлял и что стало решающим фактором твоего переезда в Екатеринбург?

- Я всегда знал, что однажды приеду играть в Россию. Здесь выступал Милош Красич и другие сербские футболисты. В последний мой сезон в "Олимпиакосе" я играл в чемпионате Греции, но клуб не включил меня в заявку на Еврокубки. Тут поступило предложение от "Урала", меня оно заинтересовало. Я подумал, что это та самая возможность поиграть в российском чемпионате. Конечно, я видел, что "Урал" на тот момент занимал последнее место в турнирной таблице, но я поговорил с другими футболистами, и они мне сказали, что команда не заслуживает того места, на котором сейчас идет. Я все обдумал и решил переехать в Екатеринбург.

- Консультировался ли ты с кем-нибудь, прежде чем перебраться в Россию?

- Наверное, два человека повлияли на мое итоговое решение. Первый - это главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко. Он лично звал меня в свою команду, мы с ним много общались. Он говорил о том, что здесь я смогу получать много игровой практики и прогрессировать. После этого я созвонился с полузащитником "Урала" Даниэлем Мишкичем, хотя до этого мы не были знакомы. Он мне честно рассказал все о команде и о том, в каком состоянии сейчас она находится.

- У нас в стране довольно сильные морозы. Не боишься холода? Особенно на контрасте с Грецией.

- Конечно, разница с Грецией существенна: там иногда приходилось проводить матчи в сорокаградусную жару. Ребята рассказали, что зимой на Урале действительно бывает очень холодно, но не стоит забывать, что я из Сербии, и у нас там тоже холодные зимы. Поэтому я не вижу особой проблемы. Тем более что зимой команды уходят на перерыв.

- Что знал о российском чемпионате, о его уровне? И совпали ли твои ожидания с реальностью?

- Я знал, что после чемпионата мира – 2018 в России остались большие и красивые стадионы, на которых приятно выступать. Поэтому с инфраструктурной точки зрения здесь все очень хорошо. Да и уровень российского чемпионата высок, много хороших команд и футболистов, в чем я, собственно, и убедился.

Фото: Пресс-служба "Урала"

"Впервые увидел поезд с местами для сна"

- Ты переехал в Екатеринбург и уже в первом матче появился на поле. Был ли готов к дебюту так быстро?

- Я провел практически половину сезона с "Олимпиакосом", поэтому, конечно, физически я был готов сразу играть. Рад, что удалось уже в первом матче выйти в составе "Урала".

- В "Урале" ты забил в трех матчах подряд. Была ли у тебя когда-нибудь в карьере такая голевая серия?

- Насколько я помню, раньше такого со мной не случалось, так что эта серия для меня рекордная.

- Два гола ты забил, перекинув голкипера. Можно ли сказать, что это твой коронный прием, твоя фишка?

- Я бы так не сказал. Когда ты оказываешься в штрафной площади, твоя задача - забить. Неважно, верхом или низом. Да, получилось дважды перекинуть голкипера. Возможно, забью в следующем матче еще такой же гол, а может, и больше никогда в карьере таким образом не отличусь. Все зависит от конкретной ситуации на поле.

- В игре против "Ростова" ты был признан лучшим игроком матча. Насколько для тебя важны вот такие личные награды?

- Конечно, это приятно и важно получать признание, становиться лучшим игроком встречи. Это укрепляет уверенность в своих силах. Но самое главное - это командная победа. Пусть в следующей игре кто-то другой получит эту награду, но "Урал" при этом наберет три очка.

- Нельзя не спросить про выезд в Ростов-на-Дону, куда вы восемь часов ехали на поезде из Сочи. Какие впечатления от путешествия?

- О да, это было что-то! Мне очень понравилось. Я в первый раз путешествовал на поезде, в котором есть спальные места, для меня это было необычно. В Ростов из Сочи мы выезжали ночью, и я думал, что сразу лягу спать, но эмоции были положительные, и мы долго не спали. А на обратном пути после победы настроение было отличное, и мы отдыхали.

- Чем занимались в поезде? В карты не играли?

- Нет. Я ехал в купе с другими иностранцами: Даниэлем Мишкичем, Ибраимой Сиссе и Райем Влутом. Мы много болтали, шутили, веселились, слушали музыку.

- "Урал" одержал пять побед подряд. За счет чего удалось добиться такого результата?

- Думаю, главный секрет в том, что мы выкладываемся на 150 процентов в каждой игре. Стараемся выполнять ту установку, которую нам дает тренерский штаб, следуем тем инструкциям, которые получаем на теоретических занятиях. Надеюсь, сумеем продолжить нашу серию.

- Формат Кубка России в этом году новый, с групповым этапом. Как к этому относишься? И насколько важны матчи Кубка лично для тебя?

- Кубковые матчи также важны для нас. Именно с матча с "Торпедо" в Кубке мы начали свою положительную серию. Знаю, что формат турнира новый, сейчас мы играем на групповом этапе, и наша задача - занять первое или второе место, чтобы продолжить выступление в верхней части сетки.

БЛИЦ - Успел познакомиться с Екатеринбургом? - Да, но не так близко, чтобы сказать, что хорошо знаю город. - Есть какие-то увлечения, хобби? - На данный момент нет. Сосредоточен на футболе. - Как относишься к домашним животным? Нравятся кошки или собаки? - Люблю и тех и других. В Сербии они у меня были, сейчас нет возможности завести. - Какое твое любимое блюдо? - Я парень простой. Люблю рис и пасту. - А как же плескавица? - Только в Сербии. - С русской кухней уже познакомился? - Да, конечно, мне нравятся ваши супы. - За другими видами спорта следишь? - Не сказал бы, что пристально за чем-то слежу. Иногда могу большой теннис посмотреть, когда играет Новак Джокович. - В Екатеринбурге много спортивных команд. Есть желание сходить на какой-нибудь матч? - Обязательно посещу игру "Автомобилиста", потому что никогда еще не был на хоккее. - Твой кумир в футболе? - Лионель Месси.

БИОГРАФИЯ Лазар Ранджелович родился 5 августа 1997 года в городе Лесковац, Республика Сербия, Югославия. Рост - 178 см. Амплуа - атакующий полузащитник. Большинство матчей в своей карьере провел на родине. Также играл в чемпионатах Греции (дважды становился победителем турнира) и Испании (в Сегунде - втором дивизионе). Вызывался в молодежную сборную Сербии, где сыграл семь матчей и забил два гола. Получал приглашение в основную команду Сербии, за которую провел один матч: в рамках Лиги наций против сборной России (5:0). Клубная карьера: 2015–2016. "Единство Бошняце" (21 матч, 1 гол) 2016–2017. "Радан Лебане" (16 матчей, 4 гола) 2017–2018. "Раднички" (7 матчей, 1 гол) 2017 (аренда). "Цар Константин" (8 матчей, 1 гол) 2018 (аренда). "Динамо Вране" (26 матчей, 9 голов) 2018–2022. "Олимпиакос" (75 матчей, 7 голов) 2018–2019 (аренда). "Раднички" (41 матч, 7 голов) 2021–2022 (аренда). "Леганес" (37 матчей, 5 голов)

Опубликовано в №195 от 22.10.2022 под заголовком «Серб и молод»