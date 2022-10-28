«Синара» подарила очки дебютанту

Дубль капитана «Синары» Сергея Абрамова не принес команде победу над «Кристаллом». Фото: пресс-служба «Кристалла»

В российской мини-футбольной Суперлиге завершилась месячная пауза. Стартовали матчи третьего тура, екатеринбургская «Синара» пожаловала в гости к новичку турнира – санкт-петербургскому «Кристаллу». Команды продемонстрировали яркий футбол, а хозяевам даже удалось сотворить сенсацию, вырвав ничью – 6:6.

Eкатеринбуржцы были явными фаворитами в этом матче. «Синара» занимала второе место в таблице после двух туров, выиграв три матча из четырех. «Кристалл» же замыкал таблицу, уступив во всех встречах и пропустив больше всех мячей. Но на деле матч получился не самым простым для команды Евгения Давлетшина.

Долгое время в первом тайме команды не могли забить, лишь в середине игрового отрезка Максим Окулов дальним ударом вывел «Синару» вперед. Дело шло к перерыву, и внезапно команды устроили настоящую перестрелку в концовке тайма. За пять минут они забили пять мячей на двоих, и счет стал равным – 3:3. В составе «Синары» отличились Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников.

Во втором тайме также было предостаточно голов. «Синара» вела в счете 4:3 и 6:4 (голы на свой счет записали Максим Окулов, Сергей Абрамов и Максим Герасимов), но добиться положительного результата екатеринбуржцы не сумели. Хозяева постоянно возвращались в игру и в итоге свели ее к ничейному результату – 6:6.

– С нашей стороны это фиаско. Шесть голов пропустить за игру – я не помню, чтобы мы пропускали столько в последних сезонах. При всём моем уважении к сопернику, мы сами виноваты в этом. Нет удовлетворения от результата матча. Создавали кучу моментов. Да, не забили. Но пропустили необязательные мячи. Привезли себе. Очень плохой итог, – сказал после матча главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин.

Вчера команды провели повторную встречу, которая завершилась после подписания номера «Областной газеты». После пяти проведенных игр «Синара» сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице, а Сергей Абрамов вырвался в лидеры лиги по системе гол+пас: на счету капитана екатеринбургской команды шесть голов и семь результативных передач.