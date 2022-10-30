"Урал" на выезде сыграл вничью с "Сочи"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" не проигрывает в седьмом матче подряд. "Шмели" на выезде сыграли вничью с "Сочи" в рамках чемпионата России — 2:2.

Хозяева начали встречу довольно активно, больше атаковали и создавали моменты у ворот Ильи Помазуна. Правда, забить с игры футболистам "Сочи" не удалось, зато хозяевам помог арбитр, который назначил пенальти в ворота "Урала". Кристиан Нобоа был точен и забил единственный мяч в первом тайме.

Во второй половине встречи "Уралу" удалось не только выровнять положение, но и выйти вперед. Лазар Ранджелович сделал подачу, Алексей Каштанов выполнил скидку на дальнюю штангу, где Юрий Газинский забил свой четвертый мяч с углового в сезоне. После этого уже "Урал" заработал пенальти, Алексей Каштанов заставил сфолить на себе и сам же реализовал пенальти — 2:1. Правда, через несколько минут "Сочи" сравнял счет, отличился Сиссако. Это был последний гол в матче — 2:2.

Таким образом, "Урал" прервал шестиматчевую победную серию, но при этом екатеринбургская команда продолжает не проигрывать.