Чемпионат мира лишился единственного российского игрока

На чемпионате мира в Катаре начались матчи плей-офф, куда не пробились ни братская нам Сербия, ни Камерун, где играет единственный на этом мундиале футболист с российским паспортом. Первые встречи 1/8 финала неожиданностей не принесли.

Групповой раунд

В пятницу завершились матчи в квартетах G и H, а с ними и весь групповой раунд.

– В группе G случилась предполагаемая, но ничего не значащая полусенсация: Бразилия, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф и потому вышла на поле полудублирующим составом, проиграла Камеруну (0:1). К сожалению для африканцев (в составе которых играет имеющий российское гражданство Гаэль Ондуа), им этот успех в решении стратегической задачи не помог, потому что в параллельном матче Швейцария выиграла у Сербии (3:2) и получила вторую путевку в плей-офф.

– В группе H случилась похожая история. Португалия, уже гарантировавшая себе первое место, в последнем матче уступила южнокорейцам (1:2). При таком результате Уругваю в параллельном матче надо было выигрывать у Ганы с разницей в три мяча. Латиноамериканцы забили два гола, имели шанс и на третий (был очень спорный момент с неназначенным пенальти в ворота африканцев), но все-таки вынуждены были ограничиться победой 2:0, что для них означало поражение – вылет с чемпионата мира. Дальше вместе с португальцами пошла Южная Корея.

1/8 финала

В субботу на турнире начались игры плей-офф. На стадии 1/8 финала встречаются победители групп с командами, занявшими в своих квартетах второе место. Из четырех первых матчей во всех выиграли «старшие», причем в трех поединках не было даже намека на борьбу: Англия разгромила Сенегал (3:0), а Нидерланды и Франция уверенно обыграли США и Польшу соответственно (причем с одинаковым счетом – 3:1).

Лишь в игре Аргентина – Австралия интрига сохранялась до последних минут, поскольку преимущество южноамериканцев было минимальным. Но они все-таки удержали его – 2:1.

1/4 финала

По итогам первых четырех матчей сформировались две четвертьфинальные пары: Нидерланды – Аргентина (сыграют в пятницу, 9 декабря) и Франция – Англия (воскресенье, 11 декабря). Обе дуэли – из разряда «супер».

– Нидерланды и Аргентина на чемпионатах мирах играли друг с другом 5 раз. Каждая команда одержала по две победы, один матч закончился вничью. Последний раз эти сборные сошлись в полуфинале ЧМ-2014 в Бразилии. В основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти победила Аргентина – 4:2.

– Англия и Франция на чемпионатах мира встречались всего два раза, и оба – на групповой стадии (было это в 1966 и 1982 годах). И в том, и в другом случае победили британцы – 3:1 и 2:0.