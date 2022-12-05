Противостояние лучших тренеров

Фото: Скриншот трансляции

В Москве состоялась официальная жеребьевка плей-офф Кубка России. Шестнадцать сильнейших команд турнира, в том числе и екатеринбургский «Урал», узнали своих соперников по следующему этапу.

Перед церемонией организаторы провели «Матч звезд» среди игроков команд двух сеток Кубка России – «Пути РПЛ» и «Пути регионов». В первую команду попал и представитель екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов, который провел отличную осеннюю часть сезона. Матч проходил в формате 5 на 5, команды сыграли два тайма по 15 минут, сильнее оказались игроки «Пути РПЛ» – 5:4.

– Интересные форматы, посмотрел и поучаствовал с удовольствием. В других видах спорта есть матчи всех звезд, теперь и у нас появилась хорошая традиция, – сказал Алексей Каштанов.

Саму жеребьевку плей-офф Кубка России провели известные футболисты Алексей Смертин и Дмитрий Алёничев. Восемь команд, занявших первые и вторые места в группах «Пути РПЛ», отправились в верхнюю часть турнирной сетки плей-офф, а четыре команды, занявшие третьи места, вместе с квартетом лучших клубов «Пути регионов» образовали нижнюю часть сетки.

Жеребьевка была отдельной. Вверху победители групп оказались в числе сеяных: в соперники им должна была достаться одна из команд со второй позиции. Интересно, что изначально екатеринбургскому «Уралу» в соперники достался ЦСКА, с которым «шмели» играли в одном квартете в групповом раунде. Поскольку это запрещено регламентом, окончательным соперником «Урала» стал «Ростов». В других парах ЦСКА сыграет с «Краснодаром», «Локомотив» со «Спартаком», а «Динамо» с «Крыльями Советов».

В нижней части сетки пары распределились следующим образом: «Зенит» – «Волга» (Ульяновск), «Уфа» – «Ахмат», «Торпедо» – «Акрон» (Тольятти), «Звезда» (Санкт-Петербург) – «Нижний Новгород».

В «Пути РПЛ» команды ждет двухматчевое противостояние, а в «Пути регионов» клубы сыграют всего по одной встрече – на полях команд Первой лиги. «Шмели» начнут плей-офф на выезде в конце февраля, а в начале марта состоится ответная игра (точные даты станут известны позднее).

В последних очных встречах между «Уралом» и «Ростовом» преимущество на стороне екатеринбуржцев. Из четырех матчей «Урал» выиграл три (в том числе и в этом сезоне), а один раз команды разошлись миром. Нынешнее противостояние «Урала» и «Ростова» может рассматриваться еще и как противостояние двух лучших тренеров Премьер-лиги: екатеринбуржец Виктор Гончаренко был признан лучшим в октябре, а Валерий Карпин – в ноябре.

Напомним, что формат турнира дает командам из верхней части турнирной сетки право на ошибку. В случае поражения клуб перемещается вниз – в «Путь регионов», где продолжит борьбу за Кубок. Финальным матчем турнира, который состоится в июне 2023 года, станет противостояние победителей «Пути РПЛ» и «Пути регионов».