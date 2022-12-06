Первая серия пенальти и разгром от Бразилии: новости ЧМ-2022

В Катаре в самом разгаре плей-офф чемпионата мира по футболу. Определились еще два четвертьфиналиста турнира: ими стали сборные Хорватии и Бразилии.

– Матч Хорватии и Японии был одним из самых потенциально интригующих на стадии 1/8 финала. Да, букмекеры видели в хорватах фаворитов, но азиатская команда на этом турнире, обыграв Германию и Испанию, доказала, что намерена бороться до самого конца. И первый тайм был тому подтверждением. Японцы выглядели лучше, создали больше моментов и закономерно повели в счете: отличился Дайдзен Маэда. Хорваты проснулись во второй половине встречи, стали играть агрессивнее и сумели сравнять счет. Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен сделал отличную подачу в чужую штрафную, где Иван Перишич переправил мяч головой в ворота. Основное время так и завершилось вничью, и команды отправились в овертайм. В дополнительное время обе сборные не форсировали события, не рисковали, и судьба победителя решилась в серии послематчевых пенальти. Героем встречи стал голкипер Хорватии Доминик Ливакович, отразивший три удара футболистов Японии. Сборная Хорватии стала пятым четвертьфиналистом чемпионата мира, составив компанию Аргентине, Нидерландам, Франции и Англии.

– Доминик Ливакович стал третьим голкипером, которому удалось отбить три пенальти в серии на чемпионатах мира. В 2018 году это сделал предшественник Ливаковича – голкипер Хорватии Даниелу Субашичу – в матче 1/8 финала против Дании. А в 2006 году три удара отразил португальский голкипер Рикарду в игре против Англии.

– Это была первая серия пенальти на турнире в Катаре. На чемпионате в России за весь плей-офф было четыре серии одиннадцатиметровых ударов, в двух из них принимала участие сборная Хорватии (выиграла у Дании и России).

– Япония никак не может преодолеть барьер 1/8 финала чемпионата мира. В России азиатская команда обидно проиграла Бельгии, хотя вела в счете, в Катаре все решилось в серии пенальти. С 1998 года Япония стабильно играет в финальной стадии чемпионатов мира, но дальше 1/8 финала ни разу не прошла.

– Еще в одном матче 1/8 финала встречались сборные Бразилии и Южной Кореи. У пятикратных чемпионов мира в строй вернулся лидер команды Неймар, получивший повреждение в первой игре группового этапа против Сербии. Бразильцы не испытали никаких проблем, забив четыре безответных мяча уже в первом тайме, хотя счет мог быть и больше. Во второй половине встречи команды доигрывали встречу, корейцев хватило лишь на гол престижа – 4:1 в пользу Бразилии.

– Неймар забил в ворота Южной Кореи один мяч и вплотную приблизился к рекорду Пеле. У легенды футбола 77 забитых мячей за сборную Бразилии, Неймар забил свой 76-й мяч в составе национальной команды. Интересно, что на этом чемпионате мира уже был побит подобный рекорд: Оливье Жиру забил 52-й гол и стал лучшим бомбардиром сборной Франции, обогнав Тьерри Анри. А у сборной Англии также может смениться лучший снайпер: к рекорду Уэйна Руни (53 гола) подобрался Харри Кейн (52 мяча).

– С 1994 года бразильцы – постоянные участники четвертьфинальных матчей. Правда, пробиться в полуфинал за последние четыре чемпионата мира удалось лишь на домашнем турнире в 2014 году (тогда последовал разгром от Германии со счетом 1:7). А в 2006, 2010 и 2018 годах бразильцы покидали чемпионат мира именно на стадии четвертьфинала.

– В 1/4 финала Бразилия и Хорватия сыграют между собой (пятница, 9 декабря). На чемпионатах мира команды встречались дважды, оба раза на групповом этапе: в 2006 и 2014 годах. В обоих случаях победы доставались южноамериканцам – 1:0 и 3:1.