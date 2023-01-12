«Урал» выкупил у «Родины» нападающего Алексея Каштанова. Пресс-служба «Урала».

Футбольный клуб «Урал» выходит из отпуска. Сегодня, 13 января, команда собирается в Екатеринбурге для прохождения углубленного медицинского обследования, а 15 января «шмели» отправятся на тренировочные сборы, которые продлятся вплоть до возобновления сезона.

Три сбора, семь матчей

На зимние сборы «Урал» вновь отправится в Дубай (ОАЭ), где пройдут все три тренировочных цикла. Президент екатеринбургской команды Григорий Иванов объясняет выбор места сборов хорошими климатическими условиями.

– Можно было бы, например, поехать в Турцию и нарваться на дожди. Тогда тренировочный процесс будет скомкан. А в Эмиратах футболистов ничего не будет отвлекать, условия хорошие, – сказал Григорий Иванов.

Первый сбор продлится до 26 января, на нем традиционно команда будет набирать физическую форму после отпуска. С 28 января по 6 февраля пройдет второй тренировочный цикл, а с 8 по 19 февраля – третий.

Конечно, в рамках сборов «Урал» проведет несколько контрольных встреч. Первыми соперниками станут два болгарских клуба – «Ботев» (25 января) и «Левски» (31 января). 5 и 18 февраля екатеринбуржцы сыграют с «Араратом» из Армении, 6 и 14 февраля – с действующим чемпионом страны – санкт-петербургским «Зенитом», а на 12 февраля запланирован матч с московским «Локомотивом».

В Екатеринбург «Урал» вернется 20 февраля и уже на следующий день отправится в Ростов-на-Дону, где проведет первый матч после зимней паузы.

Трансферные новости

В конце декабря «Урал» совершил трансфер, правда, состав команды никто из новичков не пополнил. Дело в том, что екатеринбургский клуб принял решение выкупить нападающего Алексея Каштанова у «Родины». Форвард присоединился к «Уралу» летом на правах аренды, провел хорошую осеннюю часть сезона, где забил пять голов, поэтому руководство екатеринбургской команды оформило полноценный трансфер, и Алексей Каштанов стал игроком «Урала».

Уже после Нового года екатеринбургский клуб объявил о том, что в Дубай с командой не полетит защитник Алексей Герасимов. Он отправится в «КамАЗ» из Набережных Челнов, который выступает в Первой лиге. Но только на полгода: летом аренда Алексея закончится, и он вернется в «Урал».

Может покинуть екатеринбургский клуб полузащитник Рамазан Гаджимурадов. В нынешнем сезоне он потерял место в стартовом составе, и такое положение дел не нравится самому футболисту.

– К разговорам со «Спартаком» пока еще не возвращались. Но в целом к Гаджимурадову есть интерес со стороны нескольких клубов РПЛ. Сейчас активно занимаемся этим вопросом, потому что Рамазана не устраивает текущее положение в «Урале». Рассматриваем различные варианты, – приводит слова агента футболиста Дмитрия Кигинько «РБ Спорт».

По информации «Областной газеты», Рамазан Гаджимурадов может перейти в московское «Торпедо».

Старт – 22 февраля

На этой неделе стали известны даты первых матчей плей-офф Кубка России, а также стартовых туров весенней части Премьер-лиги. Сезон возобновится непривычно рано, так как из-за чемпионата мира не были доиграны несколько туров осенней части. «Урал» начнет сезон 22 февраля в Ростове-на-Дону, где сыграет в плей-офф Кубка России с местным «Ростовом». А 27 февраля команды проведут ответную встречу в Екатеринбурге. Победитель противостояния выйдет в полуфинал «Пути РПЛ», а проигравший продолжит борьбу в нижней части сетки Кубка России. Напомним, что «Урал» занял первое место в своей группе турнира, опередив ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи».

В Премьер-лиге первые два матча «шмели» проведут на выезде – в Москве. Сначала команда Виктора Гончаренко сыграет со «Спартаком», а затем с «Торпедо». А первый домашний матч в чемпионате России будет против московского «Динамо».

Напомним, что после неудачного старта в чемпионате России и смены главного тренера екатеринбуржцы выдали отрезок из 11 матчей без поражений, установив клубный рекорд. И, конечно, «шмели» постараются продолжить свою серию в весенней части сезона. На данный момент подопечные Виктора Гончаренко располагаются на 10-й позиции, имея в своем активе 21 очко.

Расписание первых матчей «Урала» в 2023 году 22 февраля 19:30* Ростов-на-Дону. «Ростов» – «Урал» (Кубок России) 27 февраля 19:00 Екатеринбург. «Урал» – «Ростов» (Кубок России) 4 марта 16:00 Москва. «Спартак» – «Урал» (Премьер-лига) 11 марта 16:00 Москва. «Торпедо» – «Урал» (Премьер-лига) 18 марта 16:15 Екатеринбург. «Урал» – «Динамо» (Премьер-лига) *Время – уральское