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22 февраля 2023, 22:10

"Урал" сыграл вничью с "Ростовом" и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" стартовал во второй части сезона. В рамках Кубка России "шмели" сыграли вничью с "Ростовом" — 1:1.

Екатеринбуржцы открыли счет уже в начале матча. "Урал" заработал пенальти, к мячу подошел Алексей Каштанов и реализовал одиннадцатиметровый удар — 1:0. На перерыв команда Виктора Гончаренко ушла с преимуществом, но удержать победный счет не сумела. Во втором тайме Даниил Уткин сделал точную передачу на Николая Комличенко, который переиграл Илью Помазуна и установил окончательный счет в матче — 1:1.

Ответная игра состоится в Екатеринбурге 27 февраля. Беспроигрышная серия "шмелей" в официальных матчах достигла 12 матчей. 

Областная газета Свердловской области

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