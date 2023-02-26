"Синара" одержала волевую победу над "КПРФ" и завоевала Кубок России

Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургский мини-футбольный клуб "Синара" одержал победу в домашнем "Финале четырех" Кубка России. В решающей встрече команда Павла Чистополова одолела "КПРФ" — 5:3.

Игроки "КПРФ" предложили екатеринбуржцам высокий темп, хорошо действовали в прессинге и сумели забить быстрый гол. Щимбинья обыграл на фланге защитника, вышел один на один и переиграл Владислава Швецова — 1:0. После этого инициативой завладела "Синара". Хозяева больше владели мячом, но до опасных моментов доходило редко, несколько раз "КПРФ" спас голкипер Дмитрий Путилов. Во второй половине тайма Щимбинья воспользовался недопониманием со стороны Владислава Швецова и Сергея Сорокина и увеличил преимущество своей команды. В концовке тайма команды обменялись забитыми голами: сначала Валерий Демин сократил отставание "Синары", а затем Денер забил еще один мяч в ворота екатеринбуржцев — 3:1.

Фото: Павел Ворожцов

Во втором тайме инициатива полностью перешла к "Синаре", которая играла первым номером и старалась сократить отставание. Екатеринбуржцы создавали моменты у чужих ворот, но забить долгое время не удавалось. За десять минут до конца "Синара" перешла на игру в пять полевых игроков и в первой же атаке сумела сократить отставание до минимума — отличился Павел Карпов. Екатеринбуржцы продолжали играть впятером, владели мячом и все же сумели перевести игру в овертайм. Павел Карпов на последней минуте основного времени оформил дубль и сравнял счет — 3:3.

Фото: Павел Ворожцов

В первом дополнительном тайме "Синара", поймавшая кураж, продолжила атаковать. Екатеринбуржцы создали несколько моментов, один из которых сумели реализовать. Григорий Валеев получил мяч у чужой штрафной, развернул соперника и точно пробил в нижний угол ворот Дмитрия Путилова — 4:3.

Фото: Павел Ворожцов

Второй дополнительный отрезок уже "КПРФ" начали впятером. Гости практически все пять минут владели мячом, но забить так и не сумели. А за пять секунд до конца Сергей Абрамов, совершивший перехват, забил пятый гол в ворота "КПРФ" и снял все вопросы о победителе. 5:3 — "Синара" во второй раз подряд выиграла Кубок России.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов