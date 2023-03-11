"Урал" обыграл "Торпедо" и продлил беспроигрышную серию до 15 матчей

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" одержал очередную победу в чемпионате России. "Шмели" на выезде обыграли московское "Торпедо" — 1:0.

Матч получился напряженным. В игре было много борьбы, так как качество газона в Химках было не самым лучшим. В первом тайме "Урал" больше владел мячом, но до опасных моментов дело доходило редко. Во втором тайме "шмели" воспользовались ошибкой игроков "Торпедо" и сумели открыть счет: Рай Влут точным ударом вывел "Урал" вперед. В концовке матча хозяева попытались сравнять счет, устроили штурм ворот Ильи Помазуна, но в итоге екатеринбуржцы одержали минимальную победу — 1:0.

Таким образом, беспроигрышная серия "Урала" достигла 15 матчей. Следующий матч "шмели" проведут во вторник, 14 марта. В Москве команда Виктора Гончаренко сыграет в полуфинале Кубка России против "Спартака".