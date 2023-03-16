Серьезный экзамен

В матче первого круга «Урал» на выезде уступил «Динамо» в упорной борьбе, поэтому постарается взять реванш при своих болельщиках в Екатеринбурге. Фото: Пресс-служба «Урала».

В субботу, 18 марта, футбольный клуб «Урал» проведет первый домашний матч чемпионата России после зимней паузы. В Екатеринбург пожалует один из лидеров премьер-лиги – московское «Динамо», которое занимает четвертое место в турнирной таблице, а в Кубке России в среду выбило из борьбы санкт-петербургский «Зенит».

Афиша матча «Урал» – «Динамо» претендует на звание одной из самых интригующих встреч 20-го тура чемпионата России. Екатеринбургская команда еще по ходу осенней части сезона сумела преодолеть стартовый кризис: сменила тренера, усилила состав и начала исправлять ситуацию. «Урал» в конце прошлого года провел 11 матчей, девять из которых выиграл. Это помогло команде Виктора Гончаренко подняться на десятую строчку в чемпионате и выйти в плей-офф Кубка страны.

После зимней паузы «Урал» не сбавил обороты. Сначала «шмели» прошли «Ростов» в двухматчевом кубковом противостоянии (первый матч команды сыграли вничью, во втором «Урал» победил со счетом 2:1), а затем в чемпионате сыграли вничью со «Спартаком» и обыграли «Торпедо». Последняя встреча «шмелей» также проходила в Москве: в полуфинале «пути РПЛ» Кубка России екатеринбуржцы еще раз разошлись миром со «Спартаком» (1:1). Таким образом, рекордная беспроигрышная серия екатеринбуржцев достигла отметки 16 матчей: 11 побед и 5 ничьих. Причем после возобновления сезона «Урал» провел четыре игры со второй и третьей командами чемпионата России («Спартак» и «Ростов») и ни разу не уступил.

В субботу команду Виктора Гончаренко ждет еще одна проверка на прочность: в Екатеринбург приедет четвертая команда чемпионата – столичное «Динамо». Москвичи начали весеннюю часть с переменным успехом: вылетели из «пути РПЛ» Кубка России от «Крыльев Советов» (ничья и поражение), а в чемпионате страны обыграли те же «Крылья Советов» и уступили «Краснодару». Последний матч «Динамо» провело на этой неделе в «пути регионов» Кубка России, где им в соперники достался «Зенит». Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти москвичи вырвали победу и выбили из турнира действующего чемпиона страны.

Карта болельщика и билет

С сезона 2022/2023 на стадионах команд-участниц премьер-лиги стали вводить систему Fan ID. Для того, чтобы попасть на арену, помимо билета необходимо предъявить заранее оформленный паспорт болельщика (Карту болельщика). Такая система была во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, ее же ввели и на матчи чемпионата России.

С начала сезона она заработала на пяти стадионах: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Эти города принимали чемпионат мира, и поэтому арены были приспособлены к введению Fan ID. Во всех остальных городах система была введена по возобновлении турнира после зимней паузы.

Если во время чемпионата мира паспорт болельщика представлял собой ламинированный бэйдж, то для зрителей чемпионата России карта оформляется в электронном виде. Процедура оформления карты довольно простая (см. врезку), после этого можно приобретать билеты. Если билет на матч покупается в кассах, то номер паспорта болельщика необходимо сообщить кассиру, если на сайте «Урала», то его нужно ввести в электронном виде. После покупки билета в личном кабинете Госуслуг у болельщика появляется QR-код, который будет сканироваться при входе на стадион (можно в электронном виде, можно в распечатанном). На сегодняшний день услугой МФЦ по оформлению Карты болельщика воспользовались более 40 тысяч свердловчан, и эта цифра продолжает расти.

Приятные сюрпризы

Посетителей матча «Урал» – «Динамо» ждет не только яркий матч, но и множество развлечений на территории стадиона. Так, перед зрителями выступит группа барабанщиков The Noize. Именно они разогревали публику в Катаре на матчах Чемпионата мира. Участники группы используют необычные светящиеся инструменты и яркие футуристические сценические костюмы. При этом они являются нашими соседями – The Noize была создана несколько лет назад в Челябинске, и успела приобрести планетарную известность.

Помимо этого фанатов ждут традиционные для домашних матчей «Урала» активности на территории стадиона как для взрослых, так и для детей. Ну а приятным бонусом для болельщиков станет бесплатный чай, которым будут угощать зрителей в подтрибунных помещениях «Екатеринбург Арены».

Процедура Как оформить карту болельщика войдите на Госуслуги и выберите услугу «Карта болельщика»,

подтвердите свои персональные и контактные данные,

загрузите свое портретное фото,

дождитесь уведомления о посещении МФЦ для подтверждения личности,

посетите МФЦ, возьмите с собой паспорт, для детей – свидетельство о рождении. Сообщите сотруднику центра, что вам необходимо подтвердить личность для получения карты болельщика,

сотрудник МФЦ проверит данные. Процесс займет 2–3 минуты,

после проверки данных в ведомствах карта появится в личном кабинете. Прием заявлений на оформление карты болельщика организован в 11 офисах Екатеринбурга, а также в мобильном офисе возле стадиона за один день до матча и в день матча. Мобильный офис пользуется у фанатов большой популярностью, он располагается у входа на стадион (со стороны улицы Репина), и, соответственно, подтвердить личность и получить карту болельщика можно прямо перед матчем. Встреча «Урала» и «Динамо» состоится 18 марта в 16:15 по уральскому времени. 17 и 18 марта, за день до игры и в день матча, будет организована работа выездного офиса, двери которого будут открыты оба дня с 10:00 до 20:00.

Нововведения Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это полностью дистанционно. Сервис работает c 15 марта в пилотном режиме, об этом говорится на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оформить карту удаленно можно будет двумя способами: с помощью загранпаспорта, выданного на 10 лет,

с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС). Что нужно для оформления карты болельщика онлайн: подтвержденная учетная запись на Госуслугах,

действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом),

смартфон с NFC-модулем,

приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение «Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии. С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон). Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ.