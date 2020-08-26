КХЛ зря торопится со стартом нового сезона?

Первый матч «Автомобилиста» в новом сезоне состоится 3 сентября в Челябинске против «Трактора». Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Уже через неделю Континентальная хоккейная лига (КХЛ) планирует запустить новый сезон. Однако вопросы о целесообразности и безопасности его старта в сентябре остаются.

Всё началось в июле, когда команды стали выходить из отпусков. После прохождения медосмотра (то есть команды ещё даже к тренировкам не приступили) посыпались сообщения о случаях заражения коронавирусом в клубах. Первыми были «Спартак» и «Авангард», затем к ним присоединились «Торпедо» и ЦСКА. Уже тогда стали возникать вопросы, а стоит ли торопиться со стартом нового сезона?

Затем начались предсезонные турниры, и случаев заражения стало ещё больше. Первичные тесты подтвердили коронавирус у трети игроков основного состава «Автомобилиста», а также у главного тренера. Клуб уточнил, что точный диагноз может быть поставлен только после проверки тестов Роспотребнадзором, однако пресс-служба «шофёров» на вопрос «Облгазеты» отвечать отказалась, а, значит, хороших новостей нет. Кстати, екатеринбуржцы сдали положительные тесты после турнира в Магнитогорске. Вместе с ними играли местный «Металлург», «Сибирь» и «Амур», у игроков последних двух также был обнаружен вирус. И это был первый выезд «Автомобилиста» после сборов в Рефтинском!

Позже отменился Кубок губернатора Челябинской области, хозяева также попали в список заразившихся, «Нефтехимик» сообщил о двух случаях коронавируса, у нескольких игроков также были признаки ОРЗ. В общем, те команды, которые ещё не «слегли», можно пересчитать по пальцам. И это клубы, которые ещё никуда не летали. Так стоит ли спешить со стартом сезона?

Руководство КХЛ хоть и говорит, что в первую очередь заботится о здоровье игроков и болельщиков, на самом деле больше думает о прибыли. Другого объяснения спешке просто не видно. Команды толком не подготовились к сезону, находятся в плохих физических кондициях. Помните, как возобновился чемпионат России по футболу? В первых же турах начались вспышки коронавируса, которые привели к плачевным последствиям для некоторых команд («Оренбург», к примеру, получил два технических поражения и в итоге вылетел из чемпионата). А в хоккее перелётов ещё больше. Нет сомнений, что как только сезон возьмёт свой старт (он намечен на 2 сентября), пойдут сообщения о новых случаях.

– Касаемо заболевания коронавирусом, точка невозврата имеет место. У каждого клуба есть фарм-клубы, есть молодёжные команды, которые могут заменить заболевших, выбывших ребят, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов в эфире телеканала «Россия-24». – Мы разрабатывали своё положение вместе с Роспотребнадзором, позже сделаем приложение к регламенту. Мы предусмотрим санкции – наши сотрудники будут выезжать на матчи и контролировать, например, как сохраняется чистая зона для игроков. Во время чемпионата тестировать хоккеистов будут один раз в пять дней. От сотрудников клубов, от спортсменов зависит очень многое. Перенос матчей возможен, есть некоторые окна. Мы пока не знаем, будут ли проводиться этапы Евротура в этом году. Возможно, какие-то матчи придётся переносить. Скажем, в ситуации, когда в январе кто-то заболел и у нас уже нет времени на перенос игр до старта плей-офф, мы вынуждены будем записать клубу техническое поражение, это 0:5.

Технические поражения, разговоры об участии в играх фарм-клубов. А для кого тогда такой чемпионат возобновляется? Фанатов на матчи пускать будут выборочно, в зависимости от ситуации в регионе. В Свердловской области на данный момент разрешена заполняемость на 30% от максимальной, это всего 1 671 место. И эти люди, купившие абонементы за нескромные деньги, будут смотреть на игру молодёжек? Или вовсе пропускать матчи из-за технических поражений?

Старт нового сезона КХЛ в начале сентября пока точно не внушает доверия. Пойдёт ли всё по плану или же с первых матчей начнётся неразбериха – увидим. Ну а пока клубы (кто в лазаретах, кто на льду) готовятся к старту сезона, который точно будет самым странным за всю историю существования лиги.

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