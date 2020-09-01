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Спорт / Хоккей
1 сентября 2020, 15:50

В "Автомобилисте" остаётся всего один хоккеист с положительным тестом на коронавирус

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" начнёт новый сезон практически в полном боевом составе. Результаты тестирования основной команды на коронавирус оказались отрицательными.

- Буквально только что нам пришли результаты тестирования. Практически вся основная команда вышла с больничного, у них отрицательные тесты на коронавирус, за исключением одного игрока. Понятно, что трудно предположить, в какой форме сейчас находятся хоккеисты, но факт остаётся фактом: практически вся команда здорова, - рассказал "Областной газете" директор "Автомобилиста" Максим Рябков.

Напомним, что 20 августа пресс-служба клуба объявила о том, что у трети игроков был выявлен коронавирус. Из-за этого команда снялась с предсезонного турнира в Челябинске.

Областная газета Свердловской области

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