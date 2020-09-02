КХЛ перевернула календарь. Несмотря на коронавирус

"Автомобилист" начнёт сезон на выезде, первый матч дома "шофёры" проведут в субботу, 5 сентября. Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Сегодня матчем ЦСКА и «Ак Барса» стартовал новый, уже тринадцатый по счёту сезон Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет свой первый матч 3 сентября: «шофёры» на выезде встретятся с челябинским «Трактором».

Почти все в строю

20 августа «Автомобилист» довольно неожиданно снялся с предсезонного турнира в Челябинске и объявил о том, что треть команды сдала первичный положительный тест на коронавирус. И всё, дальше последовала информационная тишина. Понятно, что клубы стараются не афишировать такие вещи, вероятнее всего, коронавирусом в команде переболело большинство игроков (да и не только игроков). Накануне старта сезона директор клуба Максим Рябков рассказал «Областной газете» о ситуации в команде:

– Буквально только что нам пришли результаты очередного тестирования. Практически вся основная команда вышла с больничного, у них отрицательные тесты на коронавирус, за исключением одного игрока. Понятно, что трудно предположить, в какой форме сейчас находятся хоккеисты, но факт остаётся фактом: практически вся команда здорова, – отметил Максим Рябков.

«Автомобилист» действительно отправился в Челябинск боевым составом. Из основных игроков в списке нет только Анатолия Голышева и Брукса Мэйсека, все остальные хоккеисты сыграют в первом матче сезона.

Ограничения для всех

Новый сезон будет особенным и сложным для всех. Хоккеисты будут находиться в изоляции, постоянно сдавать тесты на коронавирус. Болельщикам также не повезло: заполняемость арен будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. К примеру, в Москве разрешено заполнение арен на 50 процентов, в Свердловской области – только на 30. При этом стоит учитывать, что хоккейные арены гораздо меньше футбольных, и потому зрителей на матчах будет крайне мало. «Автомобилист» отдельные билеты реализовывать не будет, на матчи смогут попасть только владельцы сезонных абонементов, стоимость которых варьируется от 16 до 56 тысяч рублей.

Даже в работе журналистов будут ограничения. На матчи пустят лишь определённое количество журналистов, потребовав обязательного ношения масок и перчаток (кстати, это требование распространяется и на зрителей). Более того, фотографы и операторы, которые работают в «чистой зоне» (то есть находятся в непосредственной близости от хоккеистов), обязаны сдавать тест на коронавирус не позднее чем за три дня до игры. Ну, и общение с хоккеистами и тренерами после игры – только в онлайн-формате.

Усилили оборону, но потеряли Доуса

В минувшее межсезонье «Автомобилист» практически полностью сменил тренерский штаб. На пост наставника был приглашён канадец Билл Питерс, который в 2010 году привёл свою национальную команду к золоту чемпионата мира. В свою очередь, Питерс подтянул в Екатеринбург довольно опытного Пэрри Пёрна – человека, который более 20 лет работал ассистентом в клубах НХЛ. Ну и про Германа Титова не стоит забывать – известному российскому специалисту предстоит помогать Биллу осваиваться в России и отечественном хоккее.

Кстати, «Автомобилист» не прибегал к помощи иностранных специалистов с 2010 года, когда Марек Сикора покинул екатеринбургский клуб. С тех пор в Екатеринбурге делали ставку на отечественных тренеров.

Перестановки последовали не только в тренерском штабе, но и в составе команды. «Автомобилист» в межсезонье работал над укреплением обороны. Из «Торпедо» был приобретён канадец Чарльз Геноуэй (впервые за последние сезоны «шофёры» отдали вакансию легионера защитнику), также стоит отметить приобретение Захара Арзамасцева из «Салавата Юлаева». Оба хоккеиста, безусловно, усилят не только оборонительные действия «Автомобилиста», но и будут не лишними при атаке. Геноуэй, к примеру, в прошлом сезоне раздал 25 голевых передач и вошёл в десятку лучших защитников-бомбардиров лиги.

Произошли изменения и в атаке. Самое главное – уход из клуба одного из лидеров команды Найджела Доуса. Его место легионера занял как раз Чарльз Геноуэй, а в атаку клуб приобрёл Алексея Макеева (37 очков в прошлом сезоне) и Станислава Бочарова (35 очков). Да, замена, наверное, неравноценная. Но не забываем, что у «Автомобилиста» и так есть кому играть в нападении. Голышев, отложивший свой отъезд в НХЛ, Мэйсек, Холланд. Ну и, конечно, помним про Павла Дацюка, который подписал контракт ещё на год.

Самое сложное – то, что налаживать какие-то связки, обкатывать новый состав придётся уже по ходу дела. Предсезонные сборы были скомканы и подготовка, конечно, прошла не так, как планировалось. Но все в одинаковых условиях: большинство команд так или иначе столкнулось с коронавирусом. Обратного пути нет: хоккейный сезон, за которым мы будем пристально следить, стартовал.

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