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11 сентября 2020, 21:47

"Автомобилист" в серии буллитов уступил "Торпедо"

Пресс-служба "Автомобилиста"

Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел первое поражение в новом сезоне. "Шофёры" на своем льду уступили "Торпедо" в серии буллитов - 3:4.

Началось все для "Автомобилиста" неплохо, Брукс Мэйсек, который проводил первый матч в сезоне, открыл счет. Однако через несколько минут "Торпедо" счет сравняло. Екатеринбуржцы на первый перерыв сумели уйти в отрыве: вновь сработала связка Дацюк-Макеев, первый отдал, второй забил.

Во втором периоде гости сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед, и лишь под занавес периода Брукс Мэйсек оформил дубль и выровнял положение. В третьем периоде и в овертайме зрители голов не увидели, все решилось в серии буллитов, где сильнее были гости - 4:3.

Областная газета Свердловской области

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