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Спорт / Хоккей
15 сентября 2020, 23:40

"Автомобилист" на выезде разгромил "Нефтехимик"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу в стартовой игре выездной серии. В Нижнекамске "шофёры" обыграли "Нефтехимик" - 6:3.

Уже в первом периоде екатеринбуржцы забросили четыре безответных шайбы: отличились Никита Трямкин, Брукс Мэйсек, Станислав Бочаров и Анатолий Голышев.

Во втором периоде команды отличились по разу: в составе "Автомобилиста" первую шайбу в сезоне забросил Питер Холланд. В третьем периоде хозяева забросили две шайбы подряд, но в концовке матча Анатолий Голышев оформил дубль и установил окончательный счёт встречи - 6:3.

Областная газета Свердловской области

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