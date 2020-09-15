"Автомобилист" на выезде разгромил "Нефтехимик"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу в стартовой игре выездной серии. В Нижнекамске "шофёры" обыграли "Нефтехимик" - 6:3.

Уже в первом периоде екатеринбуржцы забросили четыре безответных шайбы: отличились Никита Трямкин, Брукс Мэйсек, Станислав Бочаров и Анатолий Голышев.

Во втором периоде команды отличились по разу: в составе "Автомобилиста" первую шайбу в сезоне забросил Питер Холланд. В третьем периоде хозяева забросили две шайбы подряд, но в концовке матча Анатолий Голышев оформил дубль и установил окончательный счёт встречи - 6:3.