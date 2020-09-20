"Автомобилист" в овертайме вырвал победу у "Авангарда"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

"Автомобилист" на своем льду одержал волевую победу над "Авангардом". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу екатеринбуржцев.

В первом периоде на льду была равная борьба. Команды показывали высокий темп, создавали моменты у чужих ворот, но голкиперы были на месте.

В начале второго периода Анатолий Голышев схлопотал двойной штраф за игру высоко поднятой клюшкой, и "Авангард" быстро наказал хозяев, реализовав большинство. "Автомобилист" активизировался во второй половине периода, очень много атаковал и в итоге прорвал оборону гостей. Джефф Плэтт вывел Михаила Мамкина на бросок, а тот мощно и точно зарядил, сравняв счет. Все тот же Мамкин мог вывести свою команду вперёд, но с его вторым мощным броском Эмиль Гарипов справился.

В начале третьего периода "шоферы" вышли вперед. Вновь помог дальний бросок, Чарльз Геноуэй от синей линии поразил ворота соперника. Но "Авангард" довольно быстро счет сравнял. Удаление Алексея Василевского привело ко второй шайбе гостей. А во второй половине заключительного периода "Авангард" забросил еще раз, уже в равных составах. Казалось, что победитель в матче известен, но за две минуты до конца Станислав Бочаров забросил курьезную шайбу и перевёл дело в овертайм, где Алексей Макеев принес "Автомобилисту" победу - 4:3.