"Автомобилист" уступил "Сибири", забросив четыре шайбы

Фото: Пресс-служба "Сибири"

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел второе поражение подряд. "Шофёры" на выезде уступили "Сибири" - 4:6.

В середине первого периода Павел Куликов вывел "Автомобилист" вперёд. В начале второго игрового отрезка команды обменялись заброшенными шайбами, а затем "Сибирь" не только сравняла счет, но и вышла вперёд. Перед вторым перерывом Анатолий Голышев реализовал большинство и вновь выровнял положение.

В третьем периоде "Сибирь" вновь вышла вперед, но Павел Дацюк забросил третью шайбу в сезоне и сравнял счет. Однако хоккейные качели в этот вечер остались за хозяевами. "Сибирь" дважды отличилась в концовке встречи и одержала победу - 6:4.