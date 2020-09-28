Темы дня

Спорт / Хоккей
28 сентября 2020, 20:46

"Автомобилист" уступил "Сибири", забросив четыре шайбы

Фото: Пресс-служба "Сибири"

Фото: Пресс-служба "Сибири"

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел второе поражение подряд. "Шофёры" на выезде уступили "Сибири" - 4:6.

В середине первого периода Павел Куликов вывел "Автомобилист" вперёд. В начале второго игрового отрезка команды обменялись заброшенными шайбами, а затем "Сибирь" не только сравняла счет, но и вышла вперёд. Перед вторым перерывом Анатолий Голышев реализовал большинство и вновь выровнял положение.

В третьем периоде "Сибирь" вновь вышла вперед, но Павел Дацюк забросил третью шайбу в сезоне и сравнял счет. Однако хоккейные качели в этот вечер остались за хозяевами. "Сибирь" дважды отличилась в концовке встречи и одержала победу - 6:4.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.09.2020, 20:46 / Спорт
"Автомобилист" уступил "Сибири", забросив четыре шайбы
28.09.2020, 20:41 / Политика
«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга
28.09.2020, 20:05 / Общество
Едва не погибшего при исполнении уральского инспектора рыбоохраны наградили медалью
28.09.2020, 19:44 / Общество
На Урале в аварии с двумя ВАЗами один человек погиб, четверо пострадали
28.09.2020, 18:55 / Общество
В Кремле отреагировали на рост в России заболеваемости COVID-19