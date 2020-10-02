Два игрока "Автомобилиста" были признаны лучшими в КХЛ по итогам сентября

Фото: пресс-служба КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подвела первые итоги нового сезона. По итогам сентября хоккеисты получили индивидуальные награды.

Так, Чарльз Геноуэй из "Автомобилиста" был признан лучшим защитником месяца. Канадец заработал девять очков результативности (три заброшенные шайбы и шесть голевых передач) при коэффициенте полезности +4. А лучшим нападающим лиги по итогам сентября также стал представитель екатеринбургского клуба - Алексей Макеев. Вернувшийся в "Автомобилист" форвард набросал за одиннадцать матчей восемь шайб и занимает вторую строчку в списке снайперов лиги. При этом Алексей отметился и пятью результативными передачами, по системе "гол+пас" он занимает третье место в КХЛ, уступая Павлу Дацюку и Тему Хартикайнену.

Отметим, что ещё две позиции в списке заняли представители "Авангарда". Лучшим голкипером был признан Эмиль Гарипов (второе место по проценту отражённых бросков и пятое по коэффициенту надёжности в лиге), а лучшим молодым игроком стал Егор Чинахов, на счету которого пять очков результативности.