"Автомобилист" вышел на второе место в Восточной конференции КХЛ

Фото: Пресс-служба "Металлурга"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал две победы в трёх матчах тяжёлой выездной серии. После поражения от "Сибири" "шофёры" оказались сильнее "Салавата Юлаева" и магнитогорского "Металлурга".

Если в Уфе екатеринбуржцы играли с молодёжным составом хозяев (основа была на карантине из-за коронавируса) и особых проблем не испытали, то в Магнитогорске получилась настоящая хоккейная война. Уже на седьмой минуте встречи Семён Кошелев вывел "Металлург" вперёд, однако в середине первого периода Алексей Василевский выровнял положение. Во втором игровом отрезке уже гости повели в счёте усилиями Питера Холланда, но магнитогорцы сумели восстановить равенство на табло: шайба на счету Юхо Ламмикко.

Решающим стал третий период, в котором Вячеслав Литовченко с передачи Ильи Овчинникова установил окончательный счёт встречи - 3:2 в пользу "Автомобилиста".

Подопечные Билла Питерса поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 18 очков. У лидирующего "Авангарда" - 21 очко, но на два проведённых матча больше. В среду "Автомобилист" начнёт новую домашнюю серию и примет казахстанский "Барыс".