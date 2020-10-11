"Автомобилист" на своем льду переиграл "Трактор"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" обыграл "Трактор" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. "Шофёры" оказались со счетом 3:1.

На седьмой минуте Павел Дацюк с передач Анатолия Голышева и Алексея Макеева открыл счет в матче. Долгое время счет оставался неизменным. В середине третьего периода "шоферы" получили большинство, но умудрились пропустить. Правда, в этом же большинстве Андрей Обидин вновь вывел "Автомобилист" вперёд. А в самой концовке встречи Павел Дацюк с неудобной руки забросил красивую шайбу и установил окончательный счёт встречи - 3:1.

На этом екатеринбуржцы завершили домашнюю серию игр и теперь отправятся на выезд.