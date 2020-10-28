Брукс Мэйсек принёс "Автомобилисту" победу в овертайме над "Локомотивом"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал победу в первом матче новой домашней серии. "Шофёры" на своём льду с минимальным счётом переиграли "Локомотив" - 1:0.

Все три периода матча прошли в равной борьбе. "Локомотив" чаще бросал по воротам, но Якуб Коварж великолепно действовал на последнем рубеже. Дело дошло до овертайма, где "шофёры" довольно быстро склонили чашу весов в свою пользу. Алексей Макеев в падении сделал передачу на дальнюю штангу, где Брукс Мэйсек вколотил шайбу в ворота - 1:0.

Следующий матч "Автомобилист" также проведет дома. 1 ноября "шоферы" примут рижское "Динамо".