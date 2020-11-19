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Спорт / Хоккей
19 ноября 2020, 16:17

"Йокерит" и "Автомобилист" проведут перенесённый матч 10 января

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назначила новую дату матча "Йокерит" - "Автомобилист". Изменилось не только число, но и место проведения игры.

Изначально встреча должна была состояться 26 октября в Финляндии. Однако игроки "Йокерита" сдали положительные тесты на коронавирус, и команда ушла на двухнедельный карантин. Соответственно, все ближайшие матчи были отменены, в том числе и против "Автомобилиста".

Клубы всё же проведут поединок, правда, уже в Екатеринбурге. Встреча пройдёт 10 января, а номинальным хозяином будет считаться именно финский клуб.

Областная газета Свердловской области

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