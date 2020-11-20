Алексей Макеев: "Без болельщиков матчи - как тренировки"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" начал нынешний сезон очень хорошо. Команда борется за лидерство в Восточной конференции, показывает яркий и динамичный хоккей, является одной из самых забивающих команд КХЛ. Особое внимание на себя обращает тройка Макеев - Дацюк - Голышев - главная ударная сила "шофёров" в нынешнем сезоне. "Областная газета" поговорила с уроженцем Новоуральска Алексеем МАКЕЕВЫМ, который летом вернулся в Екатеринбург спустя семь лет. Один из лучших снайперов (16 заброшенных шайб) и бомбардиров (27 очков результативности) в КХЛ на данный момент рассказал о своём возвращении домой, об игре в одном звене с Дацюком и о его феномене, о первой работе с иностранным тренером, о Кубке Карьяла, на котором мог сыграть и о том, как справляется с новой для себя ролью отца.

"Хотелось сменить обстановку, попробовать себя в другой команде"

- Алексей, давайте начнём вот с чего. Помните, как вам поступило предложение от "Автомобилиста"? И долго ли вы над ним раздумывали?

- Хорошо помню этот момент, я тогда ещё в Подольске был. Особо долго не раздумывал, мне хотелось сменить обстановку, попробовать себя в другой команде. Всё-таки в "Витязе" я был 7 лет.

- Были ли другие предложения?

- Да, несколько клубов интересовались мной. Но здесь мы действовали от ситуации, жена была в положении. А в Екатеринбурге, в Свердловской области у меня родственники, которые могли помочь. Ну, и "Автомобилист" уже несколько сезонов подряд борется за высокие места на Востоке, команда амбициозная. Так что я думаю, что здесь всё совпало, поэтому я вернулся сюда.

- Сейчас "Автомобилист" сильно изменился по сравнению с тем временем, когда вы уезжали из Екатеринбурга?

- Конечно. Тогда команда была аутсайдером лиги, можно сказать, боролась за выживание. Сейчас клуб действительно прогрессирует, устанавливает рекорды. 18 побед подряд в сезоне 2018/2019 - фантастический результат.

- Поддержка друзей, знакомых, родных, которых у вас здесь, наверное, много, придаёт мотивации? Или, наоборот, добавляет ответственности?

- Да в принципе в каждом матче есть определённая ответственность. Я понимаю, что игры транслируются по "ОТВ", по "КХЛ-ТВ". Люди смотрят, поддерживают нас, на трибунах и по телевизору. Поэтому надо выходить и делать свою работу, не подводить болельщиков.

- В этом году команду возглавил Билл Питерс, человек для России новый. Что можете сказать по поводу наставника? Может быть, есть какие-то особые моменты в тренировочном процессе, в общении с хоккеистами?

- У меня это первый опыт работы с иностранным специалистом. Я не знал, как и что будет, даже волновался, если честно. С ребятами общался, они говорили, что каждый иностранный тренер индивидуален. Но с первых дней я сразу понял, что меня всё устраивает: тренировки, отношение. В плане игры - это современный хоккей, все пять игроков и в атаке, и в защите, все постоянно в движении. Скоростной, агрессивный хоккей.

- Языковой барьер присутствует?

- Честно говоря, у меня с английским очень туго, поэтому, конечно, есть проблемы. Но у нас есть переводчики, которые всегда помогают, ребята по команде подсказывают, кто хорошо владеет языком. У меня с этим беда.

"Секрет Дацюка в его любви к хоккею"

- На данный момент вы один из лучших снайперов лиги, уже забросили больше шайб, чем за весь прошлый сезон. У вас у самого есть объяснение такой результативности?

- Объяснение, я думаю, одно - хорошая команда, партнёры. Приходил в топ-команду, в которой можно прогрессировать. Ну и хорошая тройка у нас, отличное взаимопонимание. Мой успех - успех всей пятёрки, всех игроков. Это не то, что я взял и сам набросал уже столько шайб.

- За счёт чего удалось так быстро найти эту "химию" с Анатолием Голышевым и Павлом Дацюком?

- Мы очень много работаем на тренировках, как раз трудимся над взаимопониманием. Отрабатываем какие-то комбинации, придумываем знаки, которые показываем друг другу. Так что эта работа идёт и по сей день, стараемся улучшать нашу игру.

- Анатолий Голышев рассказывал, что Дацюк во всём ему помогает, подсказывает постоянно. Вы тоже не обходитесь без его советов?

- Конечно, играем вместе, общаемся. Он указывает на ошибки, помогает. Без этого никуда, у него ведь такой огромный опыт.

- У вас есть объяснение феномена Дацюка? Как он в 42 года выдаёт такие матчи и по-прежнему один из лучших игроков лиги?

- Да здесь дело не в феномене. Просто надо видеть его отношение к хоккею, как он его любит, как отдаётся ему. Как работает на тренировках. Это всё очень показательно.

- Дважды вы выходили против "Витязя" в нынешнем сезоне, в обоих случаях забрасывали шайбы в ворота своей бывшей команды. Какие-то особые эмоции были в этот момент?

- Настраивался как на обыкновенные матчи. Конечно, хотелось выиграть, ну, и огорчить их своим голом.

- С бывшими партнёрами общались?

- И до матча, и после. Да и в принципе мы общаемся с ребятами. Не со всеми, конечно, но с близкими друзьями на связи. Всё-таки семь лет я играл в команде.

"На Евротуре наша молодёжка показала, что дело совершенно не в возрасте"

- Этот сезон получается странным, как и весь 2020 год. Встречи отменяются или переносятся, болельщиков не пускают на трибуны. Недавно вновь вышел указ губернатора Свердловской области о том, что матчи будут проходить с пустыми трибунами. Вообще, насколько сильно это сказывается на игре команды? Правда ли, что поддержка болельщиков очень сильно влияет? Или это не так?

- Мне это не очень сильно нравится. Выходишь на разминку - и как будто тренировочная игра какая-то предстоит. Музыка не бодрящая играет, трибуны пустые... По мне лучше - полный стадион. Тем более когда играешь дома, у нас отличные болельщики, которые всегда поддерживают. Тяжело без них играть однозначно. Но сейчас такое время, нужно смириться и потерпеть.

- Странный матч получился в Уфе, когда "Автомобилист", по сути, играл против молодёжки "Салавата Юлаева". Вообще, тяжело на такие игры настраиваться?

- Никакого недонастроя на этот матч не было. У нас нет проходных игр, неважно, кто против тебя выходит. На Евротуре наша молодёжка показала, что дело совершенно не в возрасте. Молодые парни тоже играют очень хорошо.

- К слову, о Кубке Карьяла. Своей игрой в этом сезоне вы, наверное, обратили внимание на себя тренерского штаба национальной сборной. Обидно было, что на Кубок Карьяла отправили молодёжь?

- Всё, что ни делается, то к лучшему, как говорится. Молодые парни съездили, взяли Кубок Карьяла, получили колоссальный опыт. Особенно накануне молодёжного чемпионата мира. Конечно, может быть, есть небольшая досада в глубине души, но ни в коем случае никаких обид и проблем с этим нет. Наоборот, у меня было три выходных, я провёл время с семьёй, что для меня очень важно.

- У вас недавно родился ребёнок. Справляетесь с ролью отца?

- Конечно. У нас спокойный ребёнок, с женой есть определённые договорённости, у каждого своя ответственность. Пару раз за ночь он просыпается, но ничего страшного. Конечно, перед играми жена даёт мне выспаться, уходит с ребёнком в другую комнату. Но в основном - только положительные эмоции.

- Пока "Автомобилист" идёт без особых провалов. Только в конце сентября было три поражения подряд, в остальном команда всё уверенно. В чём на ваш взгляд секрет этой стабильности? Потому что в прошлом сезоне "Автомобилист" лихорадило со страшной силой...

- Правильная подготовка, хорошая работа тренерского штаба. Рационально распределяются нагрузки, хорошо составлен график тренировок, у нас нет усталости, поэтому идём довольно хорошо. Надеюсь, продолжим в том же духе.