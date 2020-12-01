Что происходит, мужики? "Автомобилист" потерпел шестое поражение подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел шестое поражение подряд. Подопечные Билла Питерса скатились на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, хотя ещё совсем недавно вели борьбу за первую строчку. Фото: Павел Ворожцов

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел шестое поражение подряд. На своём льду "шофёры" в овертайме уступили "Салавату Юлаеву" - 0:1. Подопечные Билла Питерса скатились на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, хотя ещё совсем недавно вели борьбу за первую строчку.

Отсутствие ротации

Конечно, в первую очередь бросается в глаза непростой календарь. В трёх матчах из шести "Автомобилист" играл с топовыми командами лиги. ЦСКА, "Ак Барс", "Салават Юлаев" всегда находятся на слуху и претендуют на самые высокие места. Но, конечно, осечек в двух матчах с "Торпедо", а уж тем более в игре с "Трактором", который "шофёры" обыгрывали до этого четырнадцать раз подряд, мало кто ожидал.

Если смотреть на состав "Автомобилиста" во всех шести встречах, то можно отметить, что он практически не меняется. В игре с казанским "Ак Барсом" не принимал участие Павел Дацюк, на котором во многом держится атакующая игра первого звена, зато во всех остальных встречах тройка Макеев-Дацюк-Голышев неизменно начинала матч именно в таком сочетании. По большому счёту, "легионерское" атакующее трио также редко подвергается изменениям, Брукс Мэйсек, Дэн Секстон и Питер Холланд вместе играют уже второй сезон, и, конечно, за это время наладили контакт внутри звена.

Билл Питерс если и меняет состав на матч, то в большинстве случаев тасует защитников. Неизменно в паре появляются Чарльз Геноуэй и Сергей Зборовский (провели вместе все шесть матчей). Эта пара получает огромное количество игрового времени (Геноуэй вообще лидер команды по этому показателю), при этом и по многим другим статистическим показателям они - лучшие в команде.

Также практически всегда в первом звене встречу начинают Алексей Василевский и Никита Трямкин. А вот Дениса Бодрова, Михаила Мамкина и Захара Арзамасцева тренерский штаб меняет между собой, пробует различные сочетания, кто-то из этой тройки остаётся за бортом заявки на матч.

Если взглянуть на статистику, то удивляет огромное количество игрового времени у Никиты Трямкина и Алексея Василевского. В этом сезоне у обоих защитников отрицательный коэффициент полезности по ходу сезона (в шести последних матчах эти показатели просто катастрофичны). Однако оба продолжают попадать в заявку на каждую игру, при этом в большинстве случаев занимают место в первом звене. Конечно, неудачные игры бывают у всех, но отсутствие ротации вряд ли исправит эту ситуацию.

На помощь екатеринбургской обороне спешит немецкий защитник Корбиниан Хольцер. "Областная газета" уже подробно писала о новичке клуба, который всё никак не может присоединиться к команде. Всему виной - долгое оформление документов.

- В период всемирной пандемии документы оформляются очень медленно, - пояснил корреспонденту «Областной газеты» причину столь долгой задержки с появлением новичка в команде директор клуба Максим Рябков. – Оформление разрешения на работу, рабочей визы. А сейчас и при наличии визы требуется специальное разрешение от погранслужбы. У всех это так происходит. У «Магнитики» Хольм до сих пор не появился. Есть норматив – четырнадцать дней на одно, четырнадцать дней на другое, вот месяц и выходит. Он нам 5 ноября паспорт предоставил, 30-го мы его заявили. Это ещё хорошо по нынешним временам. Тем более для человека, который впервые въехал в Россию. Билл Питерс говорит, что Хольцер сможет усилить команду. Он такой игрок, может на «пятаке» раскидать народ. Если тренер посчитает нужным, то 3-го или 6 декабря немец дебютирует. Если все легионеры будут живы-здоровы, то с появлением в команде Хольцера кто-то не будет попадать в состав на игру.

С обороной, конечно, есть проблемы. Питерс с самого начала настаивал на приобретении иностранного защитника, и Геноуэй действительно прекрасно вписался в игру команды. Есть надежда на то, что Хольцер также придётся ко двору, и ошибок в обороне станет меньше. Хотя по действиям остальных защитников есть большие вопросы.

Фактически отсутствует ротация и на вратарской позиции. Очевидно, что Якуб Коварж - голкипер номер один в екатеринбургском клубе. Он в каждом матче подчищает огрехи защитников, выручает команду. Во многом минимальные победы, которые одерживал "Автомобилист" по ходу сезона, его заслуга. Но даже ему необходимо отдыхать, невозможно играть на таком уровне абсолютно все матчи. По большому счёту "Автомобилист" - одна из немногих команд, где практически всегда играет один голкипер. Он провёл 27 игр из 30. И это странно, потому что есть очень неплохой (и что важнее, свой) молодой голкипер Владимир Галкин. В тех матчах, которые ему доверяют, Галкин смотрится весьма уверенно, так почему бы не подключать его к игре чаще? И Коварж отдохнёт, и Владимир будет постепенно набираться опыта.

По статистическим показателям лучшими нападающими «Автомобилиста» в последних шести встречах стали игроки первого звена – Алексей Макеев, Павел Дацюк и Анатолий Голышев. При этом пара защитников, которая в четырёх из шести матчей выступала в первом звене (Никита Трямкин – Алексей Василевский) – худшая по коэффициенту полезности (-5 и -8 соответственно). Возможно, тренерскому штабу стоит задуматься о ротации игроков обороны. Лучшими по коэффициенту полезности в последних матчах стали Михаил Мамкин (+1) и Захар Арзамасцев (+1).

Полоса неудач кончится, а что дальше? Алексей Курош, председатель Гильдии спортивных журналистов Свердловской области: – Мне трудно сказать со всей определённостью, в чём причина такой безвыигрышной серии, потому что не знаю, как команда тренируется, какие взаимоотношения в коллективе и так далее. Но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Налицо спад физической формы – те же армейцы нас элементарно перебегали. Вообще-то, ни одна команда не может играть на одинаковом уровне весь сезон. Но у нас этот спад наложился на элементарное невезение. Из шести проигранных матчей три – в гостях «Ак Барсу» (0:3) и «Торпедо» (1:5) и дома ЦСКА (1:5) действительно были проиграны по всем статьям. В остальных… Дома с «Торпедо» ничья в основное время. С «Трактором» должны были выигрывать в основное время, но пропустили на последней минуте. «Салавату Юлаеву» проиграли в овертайме. Очевидно, что очень большие проблемы возникли в нападении – даже три шайбы только один раз забросили в ходе этой серии. С такой результативностью ничего не выиграешь. Третье и четвёртое звено вообще не забивают целыми сериями. Центральный нападающий третьего звена Павел Куликов в 30 матчах имеет показатели результативности 0+5, у центрального нападающего четвёртого звена Александра Протаповича в 26 матчах 0+2. Да, центр звена – зачастую является нападающим оборонительного плана, тот же Куликов очень полезен в меньшинстве. Но ни одной заброшенной шайбы на двоих за почти полсезона – это слишком... «Автомобилист», я думаю, не является на «Востоке» каким-то фаворитом, который должен занимать первое-второе места. На мой взгляд, все перемены в составе в межсезонье не привели к усилению. Нынешняя полоса неудач кончится, а что дальше? Место команды в плей-офф не вызывает сомнений, но «Автомобилист» всё-таки сейчас серьёзный клуб с высокими задачами. Имеет ли он веские основания рассчитывать на то, что сможет далеко пройти в плей-офф? Пока команда не выглядит сильнее, чем прошлогодняя. Большой вопрос у меня к легионерам, особенно нападающим. И Мэйсек, и Холланд, и Секстон могут забить от случая к случаю, твёрдо на них рассчитывать нельзя. 35-летний канадский белорус Плэтт играет в четвёртом звене, что для меня странно. Всё-таки в четвёртом звене обычно играют свои молодые хоккеисты, которые набираются опыта. Большие вопросы и к обороне. Всё-таки по пять шайб за игру пропускать нельзя. Шесть матчей без побед чреваты ещё и тем, что в любой, даже сильной команде, такие серии вызывают у игроков неуверенность в себе. Это всегда проблема. Хоккеист не забил несколько раз, находясь в удобной для броска позиции, в следующий раз он отдаст шайбу партнёру. Рецепт здесь один – выиграть для начала хотя бы один матч, и уверенность вернётся.

Спад у звена легионеров

В нынешнем сезоне, в отличие от предыдущего, в атакующих действиях "Автомобилиста" на первый план выходит "свердловское" трио - Макеев-Дацюк-Голышев. Даже в провальных шести играх из семи голов в пяти принимали участие именно игроки первого звена. Макеев показывает феноменальную результативность, Дацюк, переживающий уже далеко не первую молодость, великолепно руководит взаимодействиями внутри звена, берёт игру на себя. Голышев прекрасно смотрится в этом сезоне именно как командный игрок, Анатолий стал больше играть на партнёров, и это приносит свои плоды. Это позитивные моменты.

Однако при этом разочаровывает иностранное звено. После ухода Найджела Доуса оставшиеся легионеры "Автомобилиста" довольно сильно сбавили в плане результативности. К примеру, у Холланда и Секстона, которые провели по 29 матчей, на двоих лишь девять заброшенных шайб. Когда покупаешь иностранца, то рассчитываешь на то, что он усилит твою команду. Пять заброшенных шайб Секстона и четыре Холланда - не те показатели, ради которых этих хоккеистов брали.

Третье и четвёртое звенья в "Автомобилисте" - отдельная история. Билл Питерс и его помощники доверяют Павлу Куликову и Александру Протаповичу. Оба нападающих принимают участие практически в каждом матче, однако на их счету - ни одной заброшенной шайбы. От Протаповича Андрей Мартемьянов в прошлом сезоне и вовсе избавился, отправил в рижское "Динамо", нынешнему тренерскому штабу он чем-то приглянулся. Пока остаётся только догадываться чем. Куликов всю карьеру играл в "Нефтехимике" и перешёл в "Автомобилист" минувшим летом. Никогда не отличался особой результативностью, поэтому возникает справедливый вопрос: с какой целью его брали? Из-за этого меньше времени получают Георгий Белоусов, Вячеслав Литовченко и Джефф Плэтт, которые при Мартемьянове смотрелись весьма и весьма неплохо. Конечно, у каждого наставника и тренерского штаба свои взгляды на команду, но пока выбор в пользу Куликова и Протаповича не кажется очевидным.

Шесть поражений «Автомобилиста» подряд заставляют задуматься и хоккеистов, и тренерский штаб, и болельщиков. Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Шесть - не предел?

Что касается шести поражений подряд, то надо отметить, что все они были разные. К примеру, "Ак Барсу" и ЦСКА "Автомобилист" уступил по всем фронтам. В движении, в единоборствах, во владении шайбой. Чего уж говорить про количество бросков и голевых моментов. С топовыми командами екатеринбургский клуб играет вторым номером, уповая на контратаки и на постоянно спасающего положение Коваржа. Да, в каком-то определённом матче по ходу регулярного чемпионата такая тактика может и сработать (вспомним домашнюю победу над "Авангардом" со счётом 4:3), однако уже не первый год руководство "Автомобилиста" заявляет о высоких целях, о задачах биться за попадание в финал Кубка Гагарина. И с такой игрой в плей-офф екатеринбургскому клубу будет тяжело. Да, первый круг проскочить можно. Но затем непременно в соперники достанется крепкая команда, и возникнут проблемы.

В матчах с "Торпедо" и "Трактором" "Автомобилист" действовал по-другому, моментами с позиции силы. Однако плохая реализация и досадные ошибки в обороне сказались на итоговом результате. Игра с "Салаватом Юлаевым" была чем-то средним. "Автомобилист" действовал осторожно, не допускал ошибок в обороне, при этом пытаясь что-то сообразить в атаке. Но, как видим, сыграть на ноль в основное время не хватило для того, чтобы одержать победу. Обидное удаление в овертайме - и шестое поражение подряд.

Конечно, сейчас "Автомобилисту" психологически необходимо одержать победу, чтобы где-то внутри стало полегче. Правда, календарь у екатеринбургской команды мощнейший. Выездные встречи против "Ак Барса", "Авангарда", СКА и "Металлурга" - это не те игры, в которых "Автомобилист" будет фаворитом. Поэтому вполне вероятно, что неудачная серия достигнет и десяти матчей. А дальше будет перерыв на игры сборных, что, возможно, пойдёт екатеринбуржцам на пользу. Перезагрузиться, поработать над ошибками - и вернуться в нужную колею.

Состав команды Вратари Якуб Коварж (5 матчей, 15 пропущенных шайб) Владимир Галкин (2 матча, 5 пропущенных шайб) Защитники Захар Арзамасцев (5 матчей, 1) Денис Бодров (3 матча, ­4) Алексей Василевский (6 матчей, ­8) Чарльз Геноуэй (6 матчей, ­1) Даниил Зайцев (2 матча, ­1) Сергей Зборовский (6 матчей, 0) Михаил Мамкин (3 матча, 1) Никита Трямкин (6 матчей, ­5) Нападающие Алексей Макеев (6 матчей, 1+2) Павел Дацюк (5 матчей, 2+1) Анатолий Голышев (6 матчей, 1+4) Брукс Мэйсек (6 матчей, 0+0) Питер Холланд (6 матчей, 2+0) Дэн Секстон (6 матчей, 0+2) Георгий Белоусов (4 матча, 1+1) Станислав Бочаров (6 матчей, 0+0) Вячеслав Литовченко (5 матчей, 0+0) Джефф Плэтт (6 матчей, 0+0) Павел Куликов (6 матчей, 0+0) Андрей Обидин (3 матча, 0+0) Илья Овчинников (4 матча, 0+0) Александр Протапович (6 матчей, 0+0) Указаны все игроки «Автомобилиста», которые принимали участие в шести проигранных матчах. У защитников в скобках – количество сыгранных матчей, а также коэффициент полезности (разница между шайбами, которые команда забросила и пропустила при нахождении игрока на площадке). У нападающих указано количество сыгранных матчей, а также очки по системе гол+пас (заброшенные шайбы и результативные передачи).​​​​​​

Календарь игр «Автомобилиста» на декабрь

Дата и время Матч 3 декабря, 19.00* «Автомобилист» –«Динамо» (Москва) 6 декабря, 19.00 «Ак Барс» (Казань) –«Автомобилист» 8 декабря, 19.00 «Авангард» (Омск)** –«Автомобилист» 10 декабря, 21.30 СКА (Санкт­Петербург) –«Автомобилист» 13 декабря, 17.00 «Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» 22 декабря, 19.00 «Автомобилист» –«Трактор» (Челябинск) 24 декабря, 19.00 «Автомобилист» –«Салават Юлаев» (Уфа) 26 декабря, 17.00 «Автомобилист» –«Нефтехимик» (Нижнекамск) 28 декабря, 19.00 «Автомобилист» –«Амур» (Хабаровск)

*Здесь и далее – время уральское.

**Омский «Авангард» проводит свои матчи в Балашихе.