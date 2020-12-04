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Спорт / Хоккей
4 декабря 2020, 09:34

"Автомобилист" разгромно проиграл "Динамо" и потерпел седьмое поражение подряд

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел прервать неудачную серию в регулярном чемпионате КХЛ. В заключительной встрече домашней серии "шофёры" с треском проиграли московскому "Динамо" - 2:7.

Уже по ходу первого периода хозяева пропустили три шайбы. Произошло это в течение шести минут, и Якуб Коварж, вышедший на лёд в стартовом составе, был заменён на Владимира Галкина. Во втором периоде молодой голкипер пропустил всего один раз, но в третьем его ждала та же участь, что и Коваржа.

"Автомобилист" было вернулся в игру, забросив две шайбы подряд, однако затем москвичи трижды огорчили хозяев и установили окончательный счёт встречи - 7:2.

Это поражение стало для "Автомобилиста" седьмым подряд. Сейчас "шофёры" отправятся в выездную серию, первый матч которой проведут против казанского "Ак Барса" 6 декабря.

Областная газета Свердловской области

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