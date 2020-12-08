"Автомобилист" потерпел девятое поражение подряд, уступив "Авангарду"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел прервать серию поражений. "Шоферы" уступили на выезде "Авангарду" - 1:3.

Хозяева открыли счет уже на восьмой минуте, однако Алексей Василевский незадолго до перерыва сумел восстановить равенство. Во втором периоде "Авангард" сумел отличиться дважды и перед заключительным отрезком игры имел комфортное преимущество. В третьем периоде "Автомобилист" пытался отыграться, однако сделать этого не сумел. Как итог - 3:1 в пользу "Авангарда".

Это поражение стало девятым подряд для екатеринбургской команды. Следующий матч "шоферы" проведут в Санкт-Петербурге против СКА.