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Спорт / Хоккей
8 декабря 2020, 21:43

"Автомобилист" потерпел девятое поражение подряд, уступив "Авангарду"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел прервать серию поражений. "Шоферы" уступили на выезде "Авангарду" - 1:3.

Хозяева открыли счет уже на восьмой минуте, однако Алексей Василевский незадолго до перерыва сумел восстановить равенство. Во втором периоде "Авангард" сумел отличиться дважды и перед заключительным отрезком игры имел комфортное преимущество. В третьем периоде "Автомобилист" пытался отыграться, однако сделать этого не сумел. Как итог - 3:1 в пользу "Авангарда".

Это поражение стало девятым подряд для екатеринбургской команды. Следующий матч "шоферы" проведут в Санкт-Петербурге против СКА.

Областная газета Свердловской области

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