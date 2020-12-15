Валерий Брагин дебютирует у руля взрослой сборной России

До назначения главным тренером национальной команды Валерий Брагин долгое время являлся наставником молодёжной сборной России. Фото: Пресс-служба ФХР

Завтра в Москве стартует второй этап хоккейного Евротура – Кубок Первого канала. В турнире традиционно примут участие четыре сильнейшие европейские команды: Россия, Швеция, Чехия и Финляндия.

В последний раз в официальных матчах сборная России выступала в феврале, когда проводила игры третьего этапа Евротура сезона 2019/20. Четвёртый этап был отменён из-за коронавируса, также не состоялся и чемпионат мира, который должен был пройти в Швейцарии в мае.

Новый сезон Евротура сборная России начала молодёжным составом. «Областная газета» уже писала о том, что Федерация хоккея России приняла решение отправить на Кубок Карьяла молодёжку, возглавляемую Игорем Ларионовым. Это было сделано для того, чтобы они сумели в боевых условиях подготовиться к чемпионату мира, который состоится в Чехии с 26 декабря по 5 января.

Вот и получается, что основной состав национальной команды проводит всего второй турнир в 2020 году. И он же станет дебютным для нового главного тренера сборной России – свердловчанина Валерия Брагина. Он был назначен на этот пост ещё в мае, но по понятным причинам его первый выход в качестве наставника сборной России состоится лишь на домашнем этапе Евротура.

Интересно, что Брагин, как и многие его предшественники, был назначен главным тренером СКА. В российском хоккее появилась тенденция: питерский клуб является фарм-клубом и главным поставщиком игроков для национальной команды. Вот и Валерий Брагин не стал нарушать традиций, вызвав аж одиннадцать игроков из своего же клуба…

Из «Автомобилиста», к слову, никто не получил приглашение в расположение национальной команды. Хотя кандидаты были. Удивляет отсутствие в сборной Алексея Макеева: он занимает третье место в списке снайперов лиги на данный момент (18 шайб) и проводит очень яркий сезон. В последних матчах неплохо проявлял себя и Анатолий Голышев, однако и он остался в Екатеринбурге.

Но у свердловчан всё равно будет за кого персонально болеть. Валерий Брагин вызвал в состав уроженца Нижнего Тагила Никиту Сошникова. Две недели назад нападающий перешёл из «Салавата Юлаева» в ЦСКА и, конечно, готов помочь национальной команде на Кубке Первого канала.

Сборная России стартует в турнире матчем со Швецией – 17 декабря в 21:30 по уральскому времени. Второй поединок подопечные Валерия Брагина проведут 19 декабря в 17:30 против команды Чехии. А завершат турнир российские хоккеисты 20 декабря (в 17:30) матчем против Финляндии.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».