"Автомобилист" на своём льду уступил челябинскому "Трактору"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" неудачно стартовал в очередной домашней серии КХЛ. "Шофёры" уступили челябинскому "Трактору" - 2:3.

Перед перерывом на матчи сборных "Автомобилисту" удалось прервать неудачную серию из десяти поражений: подопечные Билла Питерса одолели "Металлург". Однако развить успех екатеринбуржцы не смогли. В первом периоде "Автомобилист" был активнее своего соперника, нанёс в два раза больше бросков, чем "Трактор", однако счёт открыли именно гости. Во втором периоде челябинцы увеличили своё преимущество, но Станислав Бочаров сумел одну шайбу отквитать. Правда, "Трактор" сумел ещё раз забить до перерыва и вновь довести разницу до двух шайб. В заключительном периоде Андрей Обидин вновь сократил отставание до минимального, но сделал это за семь секунд до конца встречи. Как итог - 3:2 в пользу "Трактора".

Следующий матч "шофёры" также проведут дома. Завтра екатеринбуржцы примут "Салават Юлаев".