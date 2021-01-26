"Автомобилист" на своём льду в упорной борьбе проиграл "Металлургу"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел поражение в матче домашней серии регулярного чемпионата КХЛ. В Екатеринбурге "шофёры" уступили магнитогорскому "Металлургу" - 3:5.

Уже на первой минуте гости вышли вперёд, реализовав свою первую атаку. Однако ещё до перерыва "Автомобилист" не только сравнял счёт, но и вышел вперёд. Сначала Сергей Зборовский сравнял счёт на табло, а затем Вячеслав Литовченко забросил вторую шайбу "Автомобилиста" в матче.

Второй период остался за гостями, которые сумели отличиться дважды. В третьем периоде Алексей Макеев вновь выровнял положение. Но концовка осталась за "Металлургом". За две минуты до конца магнитогорцы вышли вперёд, а на последней минуте поразили пустые ворота и установили окончательный счёт встречи - 5:3 в пользу "Металлурга".