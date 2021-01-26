Темы дня

Спорт / Хоккей
26 января 2021, 21:39

"Автомобилист" на своём льду в упорной борьбе проиграл "Металлургу"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел поражение в матче домашней серии регулярного чемпионата КХЛ. В Екатеринбурге "шофёры" уступили магнитогорскому "Металлургу" - 3:5.

Уже на первой минуте гости вышли вперёд, реализовав свою первую атаку. Однако ещё до перерыва "Автомобилист" не только сравнял счёт, но и вышел вперёд. Сначала Сергей Зборовский сравнял счёт на табло, а затем Вячеслав Литовченко забросил вторую шайбу "Автомобилиста" в матче.

Второй период остался за гостями, которые сумели отличиться дважды. В третьем периоде Алексей Макеев вновь выровнял положение. Но концовка осталась за "Металлургом". За две минуты до конца магнитогорцы вышли вперёд, а на последней минуте поразили пустые ворота и установили окончательный счёт встречи - 5:3 в пользу "Металлурга".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2021, 21:41 / Политика
Конкурсная комиссия рассмотрела перечень кандидатов на пост мэра Екатеринбурга
26.01.2021, 21:39 / Спорт
"Автомобилист" на своём льду в упорной борьбе проиграл "Металлургу"
26.01.2021, 21:03 / Общество
Названы имена космических туристов, которые отправятся к МКС на американском корабле
26.01.2021, 20:42 / Общество
В Екатеринбурге осудили сотрудницу службы судебных приставов за взятку в 1,7 миллиона
26.01.2021, 19:44 / Общество
На бесплатные лекарства для свердловчан с COVID-19 кабмин выделит ещё почти 160 миллионов