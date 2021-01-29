"Автомобилист" на своём льду уступил казанскому "Ак Барсу"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" завершил очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. На своём льду "шофёры" уступили "Ак Барсу" - 1:3.

В первом периоде команды присматривались друг к другу, все опасные моменты на нет сводили голкиперы. Однако в начале второго периода гости выстрелили дуплетом: сначала Альберт Яруллин открыл счёт в матче, а через минуту Дмитрий Воронков укрепил преимущество казанцев.

Под самый перерыв Степан Хрипунов одну шайбу отыграл и оставил "Автомобилист" в игре. Однако спасти матч екатеринбуржцам не удалось. Бывший капитан команды Найджел Доус забросил третью шайбу и установил окончательный счёт - 3:1 в пользу "Ак Барса".