«Автомобилист» в плей-офф». Зачем?

Для успешного выступления в плей-офф всем игрокам «Автомобилиста» надо приложить максимум усилий. Фото: Пресс-служба ХК Автомобилист

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли на домашнем льду нижнекамский «Нефтехимик» (4:3) и за шесть матчей до конца регулярного чемпионата «де-юре» оформили выход в плей-офф. Четвёртый год подряд команда поборется за самый престижный хоккейный трофей в Европе – Кубок Гагарина.

«Дубль» сделал Дмитрий Жукенов, про одной шайбе на счету Георгия Белоусова и Брукса Мэйсека. Чарльз Геноуэй и Дэн Секстон записали на свой счёт по две результативные передачи. «Автомобилист» набрал в 54 матчах 63 очка и стал недосягаем для занимающей девятую строчку «Сибири».

Строго говоря, для нынешнего «Автомобилиста» даже выполнением программы-минимум выход в плей-офф назвать нельзя. Команда такого уровня попадать в первую восьмёрку конференции по итогам регулярного чемпионата обязана. Вопрос был в другом – с какого места выйдет «Автомобилист» во второй раунд, а главное – с какой игрой. То есть, иными словами, зачем он оказался среди участников Кубка Гагарина и как надолго может там задержаться.

Ситуация в турнирной таблице сейчас такова, что выше пятого места наша команда вряд ли поднимется, а это значит, что ни в одном из раундов плей-офф у неё не будет преимущества своей площадки. Ещё одна деталь – ни с одной из команд первой четвёрки Восточной конференции у «Автомобилиста» в нынешнем сезоне нет положительного баланса встреч – в играх с «Ак Барсом» четыре поражения, в матчах с «Авангардом», «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» по две победы при двух поражениях.

Собственно, почти ни с одной командой Восточной конференции у команды Билла Питерса нет положительного «сальдо» – кроме ближайшего соседа по турнирной таблице «Барыса» (пока две победы при одном поражении, но впереди ещё игра 18 февраля в Нур-Султане). Да, плей-офф – это совсем другая песня по сравнению с регулярным чемпионатом, но в случае с «Автомобилистом» это правило ещё ни разу не сработало.

Руководитель «УГМК-холдинга» Андрей Козицын стал президентом клуба «Автомобилист» 13 апреля 2016 года. Если не ошибаюсь, накануне старта сезона 2017/2018 Андрей Анатольевич объявил о том, что перед командой ставится задача выйти в финал Кубка Гагарина. И что же? Да, теперь уже как страшный сон можно вспоминать межсезонья начального этапа существования клуба, когда едва ли каждое лето вставал гамлетовский вопрос – быть или не быть. Дошло до того, что летом 2011 года лига отправила в Екатеринбург главу дисциплинарно-судейского комитета Геннадия Величкина, который обсуждал вопрос спасения клуба с тогдашним губернатором Александром Мишариным. Да и постоянные скандалы между собственниками (которые привлекали обывателя едва ли не больше, чем собственно хоккей) сейчас уже, к счастью, подзабылись.

Но финал Кубка Гагарина спустя и четыре года остаётся для «Автомобилиста» недосягаемой вершиной. Опытнейшему Владимиру Крикунову в том самом сезоне 2017/2018 не удалось преодолеть с командой даже первый раунд, молодой по тренерским меркам Андрей Мартемьянов с первой попытки вывел «Автомобилист» в полуфинал Восточной конференции, но во второй тоже споткнулся. В ходе регулярного чемпионата 2020/2021 канадский тренер Билл Питерс не убедил, что его команда сильнее предыдущих. Есть, правда, вариант, что именно ему удастся сделать так, что у его подопечных откроется второе дыхание в плей-офф. Посмотрим.

В регулярном чемпионате КХЛ начался перерыв на матчи Евротура, который продлится до 15 февраля. В это время в Мальмё пройдут Шведские хоккейные игры, для участия в них в состав сборной России вызван защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский.

Билл Питерс после игры с «Нефтехимиком» отметил, что необходимо улучшать физические кондиции игроков, чем команда и займётся в перерыве. А на завершающем отрезке регулярного чемпионата «Автомобилисту» осталось сыграть шесть матчей – в гостях с «Амуром» (16 февраля), «Барысом» (18-го), московским «Динамо» (23-го), «Сочи» (25-го), дома с «Сочи» (21-го) и «Сибирью» (27-го).