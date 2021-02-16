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Спорт / Хоккей
16 февраля 2021, 16:31

"Автомобилист" в овертайме уступил "Амуру"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" не сумел одержать победу в самом дальнем выездном матче сезона. "Шофёры" в Хабаровске встречались с местным "Амуром" и уступили в овертайме - 1:2.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче, голкиперы обеих команд действовали надёжно. Но во втором периоде "шофёрам" всё же удалось выйти вперёд: Чарльз Геноуэй получил шайбу от Якуба Коваржа и через всю площадку отправил её Георгию Белоусову, который вышел один на один и переиграл вратаря хабаровского клуба. Однако хозяева не сдались и в третьем периоде всё же распечатали ворота Коваржа: Кирилл Рассказов расстрелял чешского голкипера с близкого расстояния. Основное время так и завершилось вничью, и судьба матча решалась в овертайме. В формате 3 на 3 команды создали несколько хороших моментов у ворот друг друга, но точнее были хозяева: Михал Йордан воспользовался тем, что Коварж потерял шайбу из вида и принёс победу своей команде - 2:1.

Следующий матч "шофёры" также проведут на выезде. В четверг подопечные Билла Питерса встретятся в Казахстане с "Барысом".

Областная газета Свердловской области

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