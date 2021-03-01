Битва канадских тренеров в плей-офф: «Автомобилист» встретится с «Авангардом»

Противостояние «Авангарда» и «Автомобилиста» знаменательно ещё и тем, что у обеих команд у руля находятся канадские специалисты. Фото: пресс-служба «Автомобилиста».

Хоккейный клуб «Автомобилист» узнал соперника по первому раунду плей-офф. Им стал омский «Авангард».

«Шофёры» в заключительном матче регулярного сезона провалились в Екатеринбурге, уступив «Сибири» со счётом 0:4 и вызвав очередной шквал критики от болельщиков. «Авангард» же, в свою очередь, в родных стенах (правда, не в Омске, а в Балашихе, так как в Омске достраивается новая арена) переиграл «Барыс» и занял вторую строчку на Востоке, получив в соперники екатеринбургский клуб.

Теоретически в соперниках у «Автомобилиста» могли оказаться и магнитогорский «Металлург», и уфимский «Салават Юлаев», но, по большому счёту, все три варианта, включая «Авангард», примерно одинаковые. Подопечным Билла Питерса важно было не попасть в первом раунде под казанский каток («Ак Барс» в этом сезоне показывает очень уверенный хоккей), и они с этим справились. А с «Авангардом», «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» в этом сезоне «шофёры» играли на равных: со всеми провели по четыре матча, одержав по две победы и потерпев два поражения.

Матчи с «Авангардом» в этом сезоне получались яркими. Вспомнить только первую игру в сентябре в Екатеринбурге, когда «шофёры» одержали победу в овертайме. Затем, правда, подопечные Питерса уступили дважды в Балашихе (3:6 и 1:3), но в четвёртой встрече вновь одержали домашнюю победу (4:1).

Противостояние «Авангарда» и «Автомобилиста» знаменательно ещё и тем, что у обеих команд у руля находятся канадские специалисты. И если Боб Хартли работает с «Авангардом» с сезона 2018/2019 и зарекомендовал себя с лучшей стороны, в первом же сезоне выйдя в финал Кубка Гагарина, то для Билла Питерса это первый сезон в России. Регулярный чемпионат вряд ли можно занести в актив екатеринбургской команды, всё-таки седьмое место в конференции – не тот результат, на который рассчитывало руководство клуба, приглашая иностранного специалиста. Но если «Автомобилист» прогремит в плей-офф, про неудачную регулярку все забудут.

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