«Автомобилист» забросил больше «Авангарда», но уступил

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел второе поражение в серии плей-офф. «Шофёры» вновь уступили «Авангарду» – 3:4.

После всухую проигранной первой встречи надежды на чудо в плей-офф от «Автомобилиста» начали исчезать. Команда с пробуксовками провела регулярный чемпионат, и, казалось, так же вошла в решающие матчи. Однако Билл Питерс заверил, что серия будет долгой, и во второй встрече «шофёры» вышли доказывать слова своего тренера.

С первых же минут матча екатеринбуржцы пошли в атаку, переигрывали хозяев на каждом сантиметре льда. У игроков «Автомобилиста» наконец-то загорелись глаза! «Шофёры» закономерно открыли счёт в матче (отличился Вячеслав Литовченко), однако уже через десять секунд ошиблись в обороне и пропустили.

Затем гости допустили два удаления подряд, и если с первым «шофёрам» справиться удалось, то со второй попытки «Авангард» забил и вышел вперёд. Вообще, «ястребы» здорово пользуются своими попытками реализации большинства в этой серии: из восьми ситуаций при игре в неравных составах омичи забросили четыре шайбы. Стоит ли здесь упоминать о том, что «Автомобилист» отпустил в «Авангард» тренера, отвечающего за игру в большинстве – Константина Шафранова? При нём, кстати, «Автомобилист» стал лучшим по игре в большинстве в сезоне 2018/2019, а в сезоне 2019/2020 – четвёртым. Как можно было отпустить такого специалиста – непонятно. Очередной «привет» менеджменту «Автомобилиста»!

Во втором периоде «шофёры» вновь взяли инициативу в свои руки. Множество атак привели к тому, что Питер Холланд блестящим броском сравнял счёт, но шайбу после просмотра повтора арбитры не засчитали: было положение вне игры. Подопечные Билла Питерса не растерялись, продолжили атаковать и всё-таки забили: отличился Павел Куликов. А через две минуты и вовсе вышли вперёд: Георгий Белоусов подкараулил шайбу на дальней штанге и прошил Игоря Бобкова.

Но увезти победу из Балашихи «Автомобилисту» не удалось. В третьем периоде «Авангард» забросил дважды, а гол Анатолия Голышева за несколько минут до конца вновь был отменён после просмотра повтора. Как итог – 4:3 в пользу «Авангарда», который повёл в серии – 2:0.

Следующие две встречи пройдут в Екатеринбурге. 6 и 8 марта команды сыграют в КРК «Уралец».

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