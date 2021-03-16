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16 марта 2021, 16:01

Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев покинул екатеринбургскую команду. Игрок принял решение продолжить карьеру в Северной Америке.

Свой последний контракт Голышев подписывал с "Автомобилистом" в 2019 году на четыре сезона. По его условиям после двух сезонов Анатолий мог воспользоваться правом продолжить карьеру в Северной Америке, что, собственно, и сделал. При этом права на игрока остаются у "Автомобилиста".

Анатолий дебютировал в КХЛ в составе екатеринбургского клуба в 2013 году. За восемь сезонов сыграл 401 матч, в которых набрал 220 очков (109+111). За это время Голышев завоевал серебряную медаль молодёжного чемпионата мира, а также принимал участие в матчах основной сборной России.

Областная газета Свердловской области

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