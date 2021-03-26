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Спорт / Хоккей
26 марта 2021, 14:23

Билл Питерс останется в "Автомобилисте" на следующий сезон

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

В новом сезоне "Автомобилист" продолжит выступать под руководством Билла Питерса. Руководство клуба приняло решение оставить канадского специалиста у руля команды.

- Конечно, руководство не удовлетворяют результаты команды. Мы сделали определённые выводы, наметили большую работу на межсезонье, в том числе и селекционную, - отметил на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков.

Напомним, что в этом сезоне "Автомобилист" занял седьмое место в регулярном чемпионате в Восточной конференции. В плей-офф "шофёры" встречались с "Авангардом" и уступили в серии со счетом 1:4.

Областная газета Свердловской области

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