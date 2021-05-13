Сборная России по хоккею одолела Швецию на последнем этапе Евротура

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею успешно стартовала на заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. Подопечные свердловского специалиста Валерия Брагина в первом матче оказались сильнее Швеции – 6:4.

Предыдущие три этапа Евротура российские хоккеисты выиграли, досрочно став победителями турнира в этом сезоне. Но и на заключительный этап россияне приехали с должным настроем. Стартовый матч против Швеции получился ярким на события. На девятой минуте встречи шведы вышли вперёд благодаря шайбе Оскара Линдберга. Однако на это подопечные Валерия Брагина ответили тремя точными бросками, отличились: Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Эмиль Галимов. Йеспер Фрёден одну шайбу отквитал, но россияне вновь сумели достойно ответить: Антон Бурдасов и Владислав Каменев сделали счёт 5:2. Интересно, что в концовке встречи шведы сократили отставание до минимума и заключительные минуты встречи получились напряжёнными, но всё же последнее слово осталось за сборной России: Владислав Каменев оформил дубль и установил окончательный счёт – 6:4.

Впереди у российской команды на турнире две встречи: против Финляндии и против Чехии. А 21 мая команда Валерия Брагина возьмёт старт на чемпионате мира, который пройдёт в Австрии.

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