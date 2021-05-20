Екатеринбургский «СВ Металл» стал победителем Ночной хоккейной лиги

Фото: Пресс-служба Ночной хоккейной лиги

В Сочи завершился фестиваль Ночной хоккейной лиги. В заключительный день прошли решающие матчи дивизионов «Лига мечты» и «Лига надежды».

За победу в дивизионе «Лига мечты» сражались команда «Вольфрам» из Вологодской области и московский «Метеор». Особой борьбы не получилось: «Вольфрам» одержал уверенную победу со счётом 6:2 и стал чемпионом турнира. А вот в дивизионе «Лига надежды» борьба развернулась нешуточная: екатеринбургский «СВ Металл» встречался с «Дружиной» из Реутова. Основное время встречи завершилось вничью – 3:3, поэтому командам пришлось выявлять сильнейшего в серии буллитов. Екатеринбуржцы были точнее и сумели одержать важную победу, автором решающего буллита стал Алексей Сиротин.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».