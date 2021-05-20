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20 мая 2021, 16:41

Екатеринбургский «СВ Металл» стал победителем Ночной хоккейной лиги

Фото: Пресс-служба Ночной хоккейной лиги

Фото: Пресс-служба Ночной хоккейной лиги

В Сочи завершился фестиваль Ночной хоккейной лиги. В заключительный день прошли решающие матчи дивизионов «Лига мечты» и «Лига надежды».

За победу в дивизионе «Лига мечты» сражались команда «Вольфрам» из Вологодской области и московский «Метеор». Особой борьбы не получилось: «Вольфрам» одержал уверенную победу со счётом 6:2 и стал чемпионом турнира. А вот в дивизионе «Лига надежды» борьба развернулась нешуточная: екатеринбургский «СВ Металл» встречался с «Дружиной» из Реутова. Основное время встречи завершилось вничью – 3:3, поэтому командам пришлось выявлять сильнейшего в серии буллитов. Екатеринбуржцы были точнее и сумели одержать важную победу, автором решающего буллита стал Алексей Сиротин.

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Областная газета Свердловской области

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