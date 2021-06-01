Сборная России по хоккею обыграла Швецию в серии буллитов

Сборная России по хоккею одержала очередную победу на чемпионате мира. Подопечные Валерия Брагина одолели Швецию - 3:2.
Шведы вышли вперёд в первом периоде. Долгое время счёт оставался неизменным. В третьем периоде россияне усилиями Антона Слепышева и Александра Барабанова сумели выйти вперед, однако шведы сумели сравнять счёт до конца основного времени встречи. В итоге судьба матча решалась в серии буллитов, где сильнее оказалась сборная России - 3:2.
Наша национальная команда возглавляет группу А. Заключительный матч сборная России проведет завтра против команды Белоруссии.