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1 июня 2021, 00:59

Сборная России по хоккею обыграла Швецию в серии буллитов

Фото: Пресс-служба ФХР

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею одержала очередную победу на чемпионате мира. Подопечные Валерия Брагина одолели Швецию - 3:2.

Шведы вышли вперёд в первом периоде. Долгое время счёт оставался неизменным. В третьем периоде россияне усилиями Антона Слепышева и Александра Барабанова сумели выйти вперед, однако шведы сумели сравнять счёт до конца основного времени встречи. В итоге судьба матча решалась в серии буллитов, где сильнее оказалась сборная России - 3:2.

Наша национальная команда возглавляет группу А. Заключительный матч сборная России проведет завтра против команды Белоруссии.

Областная газета Свердловской области

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