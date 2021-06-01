Россия выбила Швецию с чемпионата мира

Сборная России одержала победу над Швецией в серии буллитов. Фото: пресс-служба ФХР.

Сборная России по хоккею за тур до окончания группового этапа чемпионата мира в Латвии обеспечила себе место в плей-офф. Подопечные Валерия Брагина в предпоследнем матче в группе обыграли Швецию в серии буллитов – 3:2.

«Областная газета» уже писала о том, что многие фавориты турнира неожиданно забуксовали на старте и оказались в крайне тяжёлом положении. Одной из таких команд стала Швеция, которая проиграла Дании (3:4), Белоруссии (0:1) и Чехии (2:4). Для того чтобы сохранить теоретические шансы на попадание в плей-офф, скандинавам необходимо было обязательно обыгрывать Россию. Наша же команда, за исключением матча со Словакией, осечек не допускала и шла на первом месте в группе А. Но при этом шанс выбить из турнира одних из конкурентов в борьбе за призовые места был отличной мотивацией для сборной России. Тем более, что в день матча со скандинавами 65-летний юбилей праздновал главный тренер команды, свердловчанин Валерий Брагин, и лучшим подарком для него была победа.

В составе сборной России впервые появились представители НХЛ Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов, которые прошли необходимый карантин и присоединились к команде, как оказалось позже, очень даже результативно. Но начало встречи осталось за Швецией, которая сумела отличиться в середине первого периода. Долгое время счёт оставался неизменным, но под занавес третьего периода команды порадовали зрителей заброшенными шайбами. Сначала Антон Слепышев с передачи Дмитрия Орлова сравнял счёт, а через 20 секунд Александр Барабанов с передачи Владимира Тарасенко вывел Россию вперёд. Шведы сумели спастись за несколько минут до финальной сирены и перевести встречу в овертайм, в котором заброшенных шайб не было. Судьба матча решалась в серии буллитов, где точнее оказались россияне (решающий буллит забросил всё тот же Тарасенко). 3:2 в пользу сборной России, которая обеспечила себе место в четвертьфинале. А Швеция впервые в своей истории не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира и собирается домой.

Интересно, что судьбу шведов могут повторить и канадцы, которые начали турнир с трёх поражений подряд в группе B: от Латвии (0:2), США (1:5) и Германии (1:3). Однако затем сборная Канады сумела выбраться из ямы, одержать три победы подряд и отложить судьбу путёвки в плей-офф на последний тур. Для выхода из группы канадцам необходима была осечка Казахстана, и при этом самим нужно было набрать очки в матче с лидировавшими финнами. Казахи уступили в последнем туре Норвегии (1:3), а вот сами канадцы, ведя за три минуты до конца у финнов со счётом 2:1, не сумели удержать преимущество и уступили в серии буллитов. Таким образом, Канада сохраняет шансы на выход в четвертьфинал, но ей остаётся надеяться, что матч Германия – Латвия завершится в основное время победой любой из команд. Тогда победитель займёт третью строчку в группе B, а Канада – четвёртую. Если же немцы и латыши завершат свой матч в овертайме или в серии буллитов, то обе сборные пробьются в четвертьфинал, а канадцы вслед за шведами поедут домой. Интересно, что матч Германия – Латвия будет проходить уже после подписания номера, и хоккеисты обеих команд знают о поражении Канады. Сборная России также проведёт свой матч против Белоруссии уже после подписания номера, и в случае любой победы займёт первое место в группе A, получив в соперники по четвертьфиналу четвёртое место из группы B (Германию, Латвию или Канаду).

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