"Динамо-Строитель" и "Динамо-Электросталь" выявляли сильнейшего по буллитам

Фото: "Динамо-Строитель"

В Екатеринбурге и Казани завершился пятый тур чемпионата России по хоккею на траве. В столице Урала встречались местный клуб "Динамо-Строитель" и "Динамо-Электросталь", а в Казани "Динамо-Казань" принимало "Тану".

Оба матча в Екатеринбурге прошли в равной борьбе и закончились вничью в основное время - 1:1 и 2:2. Однако в серии буллитов оба раза оказались сильнее хоккеисты из Электростали - 6:5 и 4:3. "Динамо-Казань" же без проблем дважды обыграло "Тану" - 7:2 и 8:0.

После пяти туров "Динамо-Казань" возглавляет турнирную таблицу чемпионата (20 очков). "Динамо-Электросталь" идёт на второй позиции (18 очков), "Динамо-Строитель" - на третьей (12 очков). С 8 по 13 июля все участники чемпионата России проведут тур в Электростали, где каждый сыграет с каждым.