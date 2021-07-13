Павел Дацюк начнёт подготовку к сезону 2021/2022 по индивидуальной программе

Фото: Владимир Мартьянов

Известный хоккеист, нападающий "Автомобилиста" Павел Дацюк обратился к болельщикам. 42-летний игрок высказался относительно будущего своей спортивной карьеры.

"Сейчас передо мной стоит непростой выбор – что делать дальше. Хоккей – это моя жизнь, я наслаждаюсь каждым моментом, проведённым на льду, и очень хочу и дальше приносить пользу родной команде «Автомобилист» в качестве игрока. Но в то же время, я задаю самому себе вопросы: «Буду ли я готов полноценно отыграть ещё один сезон? Позволит ли мне сделать это мой организм?»

В настоящий момент совместно с тренерским штабом мы приняли решение об индивидуальном плане моей подготовки к сезону 2021-2022. В конце августа, пройдя этот определенный и фундаментальный период подготовки, я пойму, смогу ли я продолжить карьеру и вновь выйти на лёд в красном джерси «Автомобилиста» перед родными болельщиками", - приводит слова Дацюка пресс-служба "Автомобилиста".

Напомним, что Павел Дацюк вернулся в "Автомобилист" в 2019 году. В прошлом сезоне он провёл 51 матч, забросил 12 шайб и сделал 24 результативные передачи.