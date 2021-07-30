«Автомобилист» представил ретро форму

Новые джерси посвящены юбилею свердловского хоккея. Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» представил два комплекта игровой формы, в которых команда будет участвовать в предсезонных турнирах. Новые джерси посвящены юбилею свердловского хоккея.

Дело в том, что 22 декабря 1946 года в СССР состоялся первый клубный хоккейный матч между московским ЦДКА и свердловским ОДО. Соответственно, в этом году отечественный, а вместе с ним и свердловский хоккей празднуют 75-летие. «Автомобилист» решил отразить эту знаменательную дату на своей предсезонной форме.

Во-первых, клуб разработал новый логотип, в котором есть исторические даты (1946–2021), а также современный значок клуба. Ну, и, конечно, без памятной цифры 75 не обошлось. Во-вторых, форма будет в традиционных для свердловского хоккея цветах: красная и белая. На лицевой стороне джерси разместилось название клуба в стиле 70-х годов.

Так выглядят предсезонные комплекты формы «Автомобилиста». Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Ну, и, в-третьих, самая интересная задумка – на форме будут располагаться два номера и две фамилии. Первый номер и фамилия – действующих игроков клуба. А второй номер и фамилия – наиболее выдающихся представителей свердловского хоккея за всю его историю. Так, например, на свитере Стефана да Косты помимо его фамилии и 77-го номера будет значиться фамилия Бякин и номер 7. Илья Бякин – олимпийский чемпион 1988 года, в составе свердловского клуба провёл восемь сезонов. На свитере Якуба Коваржа помимо привычного 21-го номера будет нанесён 20-й и фамилия Пучков – в честь прославленного уральского голкипера Виктора Пучкова, чемпиона мира 1969 года. Всего изготовлено 45 комплектов формы с двойными фамилиями и номерами. В новых джерси «Автомобилист» выступит на предсезонном турнире в Сочи с 3 по 8 августа.

Расписание турнира в Сочи 3 августа. ХК «Сочи» – «Автомобилист» 5 августа. СКА – «Автомобилист» 6 августа. «Трактор» – «Автомобилист» 8 августа. Олимпийская сборная России – «Автомобилист» *Олимпийская сборная России – резервный состав национальной команды

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