Новый поход «Автомобилиста» за Кубком Гагарина: стартует новый сезон КХЛ

На заключительном этапе подготовки к сезону «Автомобилист» выиграл турнир в Челябинске. Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

1 сентября «Авангард» и ЦСКА сыграют в матче-открытии нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский «Автомобилист» вступит в турнир позднее: в пятницу «шофёры» примут «Металлург».

Второй шанс Питерса

Для «Автомобилиста» это будет шестой сезон под «покровительством» «УГМК»: весной 2016 года Андрей Козицын был назначен президентом екатеринбургской команды. Естественно, бюджет клуба был значительно увеличен, но при этом и задачи, стоящие перед командой, стали совершенно другими. Уже с первого сезона новое руководство заявило о том, что главная цель – Кубок Гагарина. Менялись тренеры (начинал Андрей Разин, продолжал Владимир Крикунов, затем два сезона работал Андрей Мартемьянов, на смену которому пришёл Билл Питерс), менялся состав команды, причём довольно существенно. Но результата, которого ждут и болельщики, и руководство, пока нет.

«Автомобилист» неплохо смотрелся в регулярном чемпионате – ставили рекорды по продолжительности победных серий, выигрывали Восточную конференцию, но в конечном счёте всё заканчивалось в основном в первом раунде плей-офф (лишь один раз в своей истории «Автомобилист» добирался до второго круга). Подвести команду на пике к плей-офф смог, пожалуй, Андрей Мартемьянов в сезоне 2018/2019: «шофёры» с запасом выиграли Восточную конференцию, без проблем справились с «Трактором» в первом раунде плей-офф, но затем столкнулись с «Салаватом Юлаевым» и уступили в серии практически без шансов – 1:4.

Билл Питерс, возглавивший «Автомобилист» в прошлом сезоне, с первой попытки поразить всех не сумел. «Шофёры» могли занять в регулярном чемпионате шестую строчку и встретиться в плей-офф с «Металлургом», но в итоге оказались седьмыми, уступив одно очко «Барысу» и получив в соперники «Авангард». Учитывая, что омско-балашихинская команда в итоге стала чемпионом КХЛ, результат 1:4 в серии провальным считать нельзя. А если вспомнить, как развивались события в той встрече, как много вопросов было к судьям и как порой откровенно не везло «Автомобилисту», то можно сказать, что екатеринбуржцы сражались достойно. Питерсу удалось дать бой будущему чемпиону, и, наверное, поэтому он получил второй шанс (ну, и, конечно, не забываем про неустойку в случае разрыва контракта с наставником). Если прошлым летом предсезонная подготовка и формирование состава прошли скомканно из-за ковида, то в этом сезоне Билл полноценно занимался с командой от и до, и по итогам этого сезона с него точно спросят, если результата не будет.

Масштабная перестройка

В нынешнем межсезонье «Автомобилист» закрутил мощную перестройку состава. Прежде всего стоит сказать, что команду покинули аж четыре легионера: Дэн Секстон, Корбиниан Хольцер, Чарльз Геноуэй и Питер Холланд. Секстон получал мало игрового времени от Билла Питерса и не всегда попадал в заявку, хотя при Андрее Мартемьянове Дэн всегда был на площадке. Хольцер, пришедший посреди сезона, так и не оставил какого-то положительного впечатления о себе, Холланд также не впечатлял своей игрой в последнем сезоне, так что расставание с этими тремя хоккеистами выглядело вполне логично. А вот Геноуэйя можно было и оставить: активно подключался к атакам (3 заброшенные шайбы и 22 передачи), был лучшим по коэффициенту надёжности (+16). Но тренерскому штабу виднее: Питерс подписал защитника сборной Казахстана Джэсси Блэкера, также в команду вернулся защитник Ефим Гуркин, который вполне неплохо играл в «Сибири». Кстати, поскольку у Блэкера казахстанский паспорт, легионером он не считается.

Что касается нападения, то здесь «Автомобилист» подписал канадца Патриса Кормье из «Ак Барса», который уже в предсезонных матчах проявил себя очень хорошо. Из Минска в Екатеринбург прибыла пара Шейн Принс – Райан Спунер, в прошлом сезоне они на себе тащили минское «Динамо». Ну, и, конечно, стоит отметить возвращение в «Автомобилист» Стефана да Косты. В прошлом сезоне в регулярном чемпионате он набрал 57 очков результативности за «Ак Барс» и вошёл в пятёрку лучших бомбардиров лиги, что, конечно, вселяет надежду на то, что и в Екатеринбурге Стефан принесёт много пользы.

Вылечился от травмы Сергей Шумаков, которого взяли по ходу прошлого сезона у «Авангарда», в паре с Алексеем Макеевым онсмотрится очень даже неплохо. Ещё есть молодые Максим Рассейкин и Дмитрий Жукенов, Брукс Мэйсек, оставшийся ещё с прошлого сезона, Георгий Белоусов. С нападением у «Автомобилиста» в этом сезоне дела обстоят гораздо лучше, чем в прошлом.

Не забываем и про Павла Дацюка. Легенда свердловского хоккея взял паузу и в межсезонье готовился по индивидуальной программе. На прошлой неделе 43-летний нападающий провёл несколько тренировок с основным составом, что может означать, что Дацюк всё же решил продолжить спортивную карьеру. Однако окончательного решения Павел Валерьевич ещё не принял, и все замерли в ожидании.

Стоит отметить вратарскую линию. Естественно, первый номер уже давно застолбил Якуб Коварж. Чешский голкипер – любимец местной публики, являющийся для «Автомобилиста» незаменимым игроком. Настолько незаменимым, что в прошлых сезонах Якуб практически не отдыхал. В этом межсезонье тренерский штаб подписал контракт с опытным голкипером «Куньлуня» Дмитрием Шикиным, помимо этого, есть и Владимир Галкин, который поднабрался опыта и также готов страховать Якуба. Так что теперь у тренерского штаба есть возможность давать отдохнуть Коваржу (тем более что он перенёс операцию), чтобы в важных матчах Якуб был готов на все сто процентов.

«Автомобилист» готов к сезону

Предсезонную подготовку в связи с закрытием границ из-за ковида «Автомобилист» начал в посёлке Рефтинском на собственной базе, после чего принял участие в трёх турнирах. Безусловно, результат в таких турнирах неважен, хотя для болельщиков победы любимой команды имеют значение даже в контрольных встречах. На Sochi Hockey Open 2021 «шофёры» обыграли «Сочи», СКА и «Трактор», и лишь в заключительной встрече, играя молодёжным составом, проиграли олимпийской сборной России, заняв в итоге второе место. На турнире в Уфе «Автомобилист», увы, результат показать не смог, проиграв «Северстали», «Салавату Юлаеву» и «Локомотиву». При этом Билл Питерс постоянно тасовал звенья, искал новые оптимальные сочетания, просматривал молодых игроков. А на заключительном предсезонном турнире – Кубке губернатора Челябинской области – «Автомобилист» сумел завоевать трофей. Подопечные Билла Питерса обыграли «Сибирь» и «Локомотив», затем уступили «Трактору», но в финальном поединке взяли у хозяев убедительный реванш – 3:1.

В общем, к сезону «Автомобилист» готов: сборы прошёл, состав укомплектовал, контрольные матчи провёл и даже трофей завоевал. По составу екатеринбургский клуб выглядит одним из фаворитов Восточной конференции, остаётся надеяться, что Билл Питерс и его помощники смогут подвести команду к плей-офф на пике формы.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».