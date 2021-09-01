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1 сентября 2021, 13:20

Билл Питерс: "Задача у нас одна - побеждать"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

В преддверии старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" провел пресс-конференцию с участием главного тренера команды Билла Питерса. Канадский специалист рассказал о задачах команды на сезон.

- Мы серьезно усилились, вы видели, что произошло много изменений, много игроков пришло. Мне очень нравится текущий состав клуба, все линии (вратарская, защитная, атакующая) сильны. У нас глубокий состав, мощная раздевалка, все обладают хорошими боевыми качествами. Так что я считаю, что мы готовы выполнять те задачи, которые перед нами стоят. А задача одна - побеждать, - ответил Билл Питерс на вопрос "Областной газеты".

Областная газета Свердловской области

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