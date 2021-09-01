Для Билла Питерса это уже второй сезон у руля «Автомобилиста». Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Уже завтра хоккейный клуб «Автомобилист» вступит в новый сезон: на своём льду «шофёры» примут магнитогорский «Металлург». В преддверии сезона клуб традиционно провёл пресс-конференцию с участием главного тренера команды Билла Питерса, а также директора клуба Максима Рябкова.

В первую очередь, канадский специалист ответил на вопрос «Областной газеты» о том, какие задачи стоят перед командой на текущий сезон. Если раньше руководство ставило чёткие задачи перед тренерским штабом и игроками, то сейчас всё выглядит довольно расплывчато (в стиле президента «Урала» Григория Иванова).

– Я очень доволен нашим составом именно в этом сезоне, у нас подобралась хорошая команда, глубокий состав во всех линиях. Это будет не простой сезон, интересный, с паузой на Олимпийские игры. Уверен во всех своих игроках, и у нас всегда одна цель – побеждать, – сказал Билл Питерс.

Клуб действительно преобразился, о трансферах команды мы писали совсем недавно. Но изменения коснулись не только хоккеистов, но и тренерского штаба. В команду вернулся Николай Заварухин, который работал помощником Андрея Мартемьянова в «Автомобилисте», а затем возглавлял «Сибирь». Билл Питерс отметил, что с новыми членами своего штаба уже успел найти общий язык.

– Он потрясающий человек, нам удалось отлично пообщаться на предсезонке. В Уфе, его родном городе, мы с ним съездили на шашлыки, где великолепно провели время. Заварухин, безусловно, привнесёт много опыта и полезных вещей в наш тренерский штаб, – добавил Питерс.

Этот сезон, как и прошлый, будет непростым из-за эпидемиологической ситуации в мире. На данный момент на территории Свердловской области для массовых мероприятий действует ограничение по количеству зрителей – не более 500 человек. На своей шкуре это уже опробовал футбольный клуб «Урал», который пускает на матчи только владельцев абонементов, успевших приобрести их до введения ограничений. «Автомобилист» же, уже зная об ограничениях, не стал продавать даже абонементы.

– Мы находимся в контакте и с Роспотребнадзором, и с правительством Свердловской области, – сказал Максим Рябков. – Определённые позитивные подвижки в плане статистических показателей происходят, мы надеемся, что в скором времени удастся увеличить максимально допустимое количество зрителей. У клуба есть определённые обязательства по регламенту перед партнёрами, перед гостевыми командами, плюс в эти 500 человек входят посетители ВИП-лож. На свободную продажу практически ничего не остаётся, нет смысла в городе, где живут 1,5 миллиона человек, запускать в продажу, условно, оставшиеся 50 билетов. У нас с прошлого сезона существуют обязательства перед владельцами абонементов за два матча, которые прошли без зрителей, при первой же возможности мы будем стараться эти два матча им компенсировать.

При этом директор клуба отметил, что большинство игроков и тренеров всей системы «Автомобилиста» (основной команды, «Горняка» и «Авто») прошли вакцинацию. В основном для вакцинации был выбран «Спутник-Лайт», так как, по словам Максима Рябкова, в течение прошлого сезона практически все игроки в той или иной степени переболели коронавирусом.

Ну и, конечно, не обошлось без обсуждения Павла Дацюка. 43-летний капитан «Автомобилиста» ещё в июле объявил о том, что будет готовиться по индивидуальной программе, а перед сезоном определится со своим будущим. После возвращения «Автомобилиста» с последнего предсезонного турнира Дацюк присоединился к команде, проводил тренировки. Однако вопрос о том, продолжит ли он карьеру, открыт до сих пор, хотя первый матч сезона уже завтра.

– Павел с командой, тренируется по индивидуальной программе. На данный момент никаких решений ни в сторону продолжения карьеры, ни в сторону её завершения нет. Мы к сезону подходили тем составом, который сейчас у нас есть. Конечно, мы держали в голове оба сценария, но при любом раскладе «Автомобилист» способен решать задачи, которые перед ним стоят, – ответил Максим Рябков на вопрос «Областной газеты».

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